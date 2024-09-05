Тренер рассказала, как побороть стеснение в тренажерном зале

Тренер Дженна Риццо призналась, что раньше и сама переживала из-за посещения фитнес-клуба, и дала несколько полезных советов в своем TikTok.

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«Я знаю, как это может быть ошеломляюще — зайти в тренажерный зал и сразу почувствовать, что все взгляды устремлены на тебя», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что страх был настолько сильным, что приходилось ограничиться лишь беговой дорожкой, прежде чем снова бежать, но уже домой.

К слову, согласно опросу 2022 года, почти 90% респондентов беспокоятся о том, что окружающие думают о них в тренажерном зале, при этом 27% испытывают «крайнюю обеспокоенность». Чтобы справиться с тревожностью, тренер Риццо советует выбирать наименее загруженные часы. Как правило, больше всего людей тренируются по вечерам в понедельник, среду и пятницу, так как это стандартное расписание для трех занятий в неделю.

«Занятия в менее загруженное время помогут вам лучше привыкнуть к тренажерному залу», — отметила эксперт.

Но главный лайфхак от стресса из-за тренировки — наличие четкого плана.

«Бесцельное хождение по кругу, когда вы просто пытаетесь придумать, чем бы заняться, вызывает беспокойство. Не подвергайте себя этому», — посоветовала тренер.

Последовательно и уверенно переходите от одного упражнения к другому согласно плану — таким образом, вы к тому же добьетесь лучших результатов, что мотивирует само по себе.