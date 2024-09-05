Семь признаков того, что вы встречаетесь с мужчиной, который не уважает женщин

На первый взгляд доброты и внимания для крепких отношений вполне достаточно. Но прежде чем бросаться в омут романтики с головой, убедитесь, что партнер вас уважает. Ниже — 7 признаков, что все не так радужно, как могло показаться.

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Он уверен, что вы будете выполнять всю работу по дому

Исследователи подсчитали, что в среднем у российских женщин уходит примерно вдвое больше времени, чем у мужчин, на выполнение работы по дому, а также на занятия и уход за детьми и другими членами семьи. Разница и без того впечатляет — но если ваш кавалер уже в букетно-конфетный период пошутил про «место у плиты» и поведал о мужском предназначении исключительно обеспечивать семью — это тревожный сигнал. Умение пользоваться стиральной машинкой и пылесосом не зависит от пола.

Он называет женщин нелицеприятными словами

Мужчина, который уважает женщин, не станет их обзывать. Впрочем, отдельные индивиды могут невзначай устроить театр абсурда — при вас-девушке заявить что-то про «всех баб». Возможно, в такие моменты вам кажется, что вы та самая «богиня» на фоне простушек, но со временем убедитесь, что уважения к себе от такого кавалера не дождаться — вы просто не захотите иметь дело с кем-то подобным.

Он дает понять, что он выше вас

Здесь все максимально просто: если кто-то выше — то кто-то ниже со всеми вытекающими побочными эффектами. Если ваш мужчина относится к вам скорее как к собственности, чем как к спутнице жизни, напомните ему, что крепостное право давно отменили. Едва ли с таким можно построить долгосрочные отношения: неуважение в начале отношений — предвестник будущих измен. Вы заслуживаете большего!

Он комментирует то, как одеваются другие женщины

Жесткие требования к вашему гардеробу — уже сами по себе повод задуматься, но беззастенчивое внимание к другим девушкам в вашем присутствии — двойное неуважение. Особенно если комментарии касаются откровенных и непозволительных с точки зрения мужчины нарядов. Если вы на пару интересуетесь модой — отлично, если его реплики сквозят презрением — вопрос времени, когда они будет направлено в вашу сторону.

Он ведет себя так, будто вы должны ему секс

По тому, как мужчина ведет себя в спальне, можно многое сказать об уважении к женщинам. Хотя страстный секс предполагает некую напористость, агрессия в случае отказа подчиниться его желаниям должна вас смутить. Обоюдное согласие — золотое правило для представителей обоих полов. И насилие, даже в порыве «любви», недопустимо. Так поступают эгоисты, уважающие разве только собственные желания.

Он плохо относится к своей матери

За редким исключением работает простое правило: мужчина не будет относиться к вам лучше, чем к собственной матери. Речь не о маменькиных сынках, а о том, что мама — первая важная женская фигура в жизни мальчика (впрочем, как и девочки). Если в адрес настолько близкого человека мужчина отпускает грубости и проявляет неуважение, у вас есть все основания с ним расстаться, пока все не зашло слишком далеко.

Списывает ваши эмоции на месячные

Ваши чувства важны, независимо от вашего менструального цикла, и мужчина не имеет права ставить вас в неловкое положение. Кавалер, который может ввернуть вопрос про «эти дни» в конфликты, которые никакого отношения к теме не имеют, проявляет явное неуважение — не только к женщинам в целом, но и лично к вам. Высмеивание менструации в издевательской манере и вовсе за гранью — ни о каком уважении здесь не может идти и речи.