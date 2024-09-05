Как примириться с собой из прошлого, если совершил много дурных поступков

Прошлое никогда не исчезает бесследно. В нем находятся корни привычек, хранятся воспоминания и фундамент мировоззрения. В прошлое бывает приятно возвращаться, извлекая из памяти самые яркие фрагменты. Конечно, хватает там и темных мест, которые хочется обходить стороной. Однако рано или поздно каждый из нас забредает в эти подвалы. Однажды там придется навести порядок, дать оценку своим поступкам и вынести урок для будущего.

Осознание истоков

Направь эмпатию внутрь, к прошлой версии себя. Дурные мысли и поступки, совершенные ранее, взялись не из пустого места. Вероятно, это был не совсем твой выбор. Определенную роль сыграл ближний круг общения, может быть, семья или сама культура того времени. Ты существовал не в вакууме и поддавался влиянию окружающей среды, имея весьма ограниченный жизненный опыт. Не сжигай мосты, не отталкивай свое прежнее «я». Замени ненависть на понимание, ведь в какой-то мере сам являешься жертвой собственных дурных поступков, поэтому теперь ты не можешь найти покой.

Прими несовершенство

Примирению с прежним «я» препятствует стыд за то, каким несовершенным существом ты был. Осознай простую истину: ни один человек не совершенен и не идеален. Однако это не повод отказывать себе в уважении и любви, тем более если тебе удалось превзойти прошлую версию себя. Сама забота о неприглядном прошлом является достоинством. Мог просто забыть и жить дальше, но мысленно возвращаешься к неприятным моментам, пытаешься все исправить. Когда признаешь свою человеческую природу, ошибки молодости становятся более понятными и менее пугающими. Тобой часто двигали бессознательные побуждения, которые теперь лучше контролируются.

Прощение

После своеобразной исповеди, описанной в первых пунктах, наступает момент для прощения. Совершая дурные поступки, ты преследовал определенные цели, следовал за желаниями. Но вряд ли являлся карикатурным злодеем, который наслаждается самим процессом творения зла. Не повезло: рядом не оказалось достойного и достаточно влиятельного человека, который бы увел тебя в другую сторону. Твое прежнее «я» заслуживает прощения, ведь оно уже было многократно проклято и названо самыми последними словами.

Принятие

Ты был не лучшим человеком, совершал дурные поступки, но прошлое невозможно переписать. Самобичевание затянулось и, как видно, уже не приносит пользы. Оно было необходимо на начальном этапе, чтобы испытать хотя бы часть боли, которую ты причинял другим. Однако жить в этом состоянии вечно невозможно: просто сойдешь с ума. Рассмотри прошение своего прежнего «я» на условно-досрочное освобождение. Пускай окажется на свободе, но под постоянным наблюдением. Без реабилитации прошлого сложно построить достойное будущее.

Ответственность

Принятие и признание не освобождают от ответственности. Шаги, описанные выше, могут подарить облегчение, но не отменяют вреда, причиненного другим людям. Пускай дурные поступки и не были всецело твоим выбором, но ответственность до конца на тебе. Прими прошлое полностью, каким бы неудобным оно ни было. Это станет своего рода компасом, всегда указывающим направление, в котором не следует двигаться. В том месте ты уже бывал раньше и не нашел там ничего хорошего.

Загладить вину

Было бы здорово иметь машину времени, вернуться в прошлое и исправить все ошибки. К сожалению, это невозможно. Однако есть другой способ загладить вину, если не перед другими людьми, то хотя бы перед собой. Время всегда течет вперед, и ты двигаешься вместе с ним. На протяжении всего пути возникнет множество возможностей совершить добрые и достойные поступки. Самые сильные из них — это те, что совершаются по доброй воле без всяких задних мыслей. В будущем полно мест и людей, с помощью которых можно искупить вину, уравновесить себя настоящего с прежним «я».

Превзойди себя

Стремись к тому, чтобы каждый день становиться хотя бы немного лучшей версией себя. Это еще один эффективный способ примирить свое прошлое с будущим. Не быть собой прежним — это осознанный выбор, но остается множество других вариаций. Можно превратиться в нечто еще более ужасное или вовсе потерять себя. Создай собственный комплекс из принципов, идеалов и устремлений, которым останешься верен. Так прокладывается дорога к лучшей, полноценной жизни, где найдется место для тебя, новых целей и прежнего, но уже прощенного «я».