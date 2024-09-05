Назван процент россиян, страдающих от токсичных начальников

Исследование «Сберуниверситета» показало, что 72% работников российских компаний регулярно сталкиваются с деструктивным, токсичным поведением со стороны начальства, пишут «Ведомости». Респонденты отметили, что это негативно сказывается на их самооценке.

Опрос 518 топ-менеджеров и специалистов показал, что саморазрушительные стратегии применяются в компаниях различного размера и уровня управления. Исследование выделило девять отличительных черт токсичных лидеров, включая отсутствие эмпатии, социальную изоляцию отдельных сотрудников и манипулятивное общение.

Ранее карьерный консультант Виктория Вирта рассказала, что можно пройти профориентацию, чтобы поменять профессию после 40 лет. По ее словам, после этого нужно составить несколько резюме и написать сопроводительные письма.

Ранее доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» Анастасия Лобачева сообщила, что юристы, пиарщики и IT-дизайнеры зарабатывают больше остальных представителей гуманитарных профессий. По ее словам, профессия психолога также набирает популярность.

До этого карьерный эксперт Алена Чукина рассказала, что нужно отметить свои конкретные достижения на работе, чтобы разговаривать с начальством о повышении зарплаты. Она отметила, что также следует сразу показать свои намерения.