Самбурская не поддерживает идею противостояния мужчин и женщин

Настасья Самбурская не понимает тенденцию противостояния мужчин и женщин. В разговоре с порталом News.ru она отметила, что какие-либо переживания и особенности не являются сугубо женскими или мужскими.

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«Сейчас такая пошла тенденция, на мой взгляд, нехорошая, когда идет вечная борьба мужчин и женщин: какие-то «а вот раньше женщины были», какие-то «тарелочницы», «тюбики» еще пошли недавно. Хочется, чтобы все это прекратилось»

Напомним, недавно Настасья Самбурская на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ) поделилась новостью, что ей сделали предложение руки и сердца. Имя избранника актриса не афиширует, но отмечает, что он никак не связан с актерской сферой. Как говорится, звезда в доме должна быть одна.