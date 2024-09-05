Психолог рассказал о борьбе со стрессом осенью

Психолог Александр Кичаев дал рекомендации по борьбе со стрессом осенью

«Наше поведение — это всегда следствие чего-то, вызовов жизни. Если мы начинаем себя вести не так, как раньше, то нам нужно найти причину, почему», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, осенью из-за изменений погоды и климата люди больше предрасположены к психическим расстройствам.

«Лучше, чтобы перед глазами были более яркие пейзажи, например в доме какие-то фигурки раскрасить, забор, стены или что-то такое сделать, чтобы разбавить мрачные пейзажи. Посуда разноцветная — тоже хороший выбор, тарелки яркие, в конце концов одежда яркая. Всё яркое — выход из подавляющей серости», — добавил Кичаев.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь — восемь часов и она не меняется в течение всей жизни.