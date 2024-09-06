Психолог рассказала, какие люди любят ужастики и почему

Интерес к фильмам ужасов среди любителей кино не угасает. Этот феномен постоянно изучается. Почему жанр с годами не теряет свою популярность, если рассматривать вопрос с точки зрения психологии, и зачем люди смотрят фильмы ужасов? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

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По ее словам, этот вопрос является предметом изучения многих исследователей.

"Например, в Нью-Йоркском университете недавно выяснили, что любовь к фильмам этого жанра возникает из-за желания почувствовать страх в безопасной обстановке, так как в наше время люди не так часто встречаются с реальными физическими угрозами. Поэтому человек и смотрит на экране всевозможные перестрелки, драки на мечах, смертельную опасность, которая исходит от пауков и змей, необъяснимые страшные инфекции и представляет, как бы он справился с этой угрозой", — рассказала Масолова.

Фильмы ужасов дают возможность пережить стресс, испугаться, почувствовать себя в некомфортной и небезопасной обстановке, но при этом мы четко понимаем, что на самом деле мы в абсолютной безопасности, отметила психолог.

"Получается такая определенная игра в страх. Думаю, что люди, выбирающие своим любимым жанром фильмы ужасов, — это личности, стремящиеся к переживаниям, которые вырабатывают адреналин, эндорфины, дофамин, серотонин, окситоцин и другие гормоны, наполняющие наш мозг и тело, — считает гештальт-терапевт. — Как раз фильмы ужасов автоматически запускают эту сложную химическую реакцию, которая и помогает нам выжить в угрожающей ситуации. На самом же деле никакой угрозы нет, а в кровь поступают химические вещества, очень похожие на те, которые мы получаем, когда счастливы или взволнованы".

Таким образом, человек, находясь в безопасности, получает удовольствие от острых ощущений, пояснила специалист. И если человеку этого стресса не хватает в жизни, а он в какой-то степени зависим от этих переживаний (мы знаем об адреналиновой и кортизоловой зависимости), то ему необходимо это переживать хотя бы через фильм на экране.

"Если вы замечаете, что интересуетесь фильмами ужасов, то здесь вполне возможно, что вы хотите получить так называемый контролируемый травматический опыт. Как будто закрыть какой-то старый гештальт, который вы не смогли пережить и вытеснили в бессознательное. И фильм ужасов позволяет вам в какой-то момент вернуться в эти переживания и снова столкнуться со сложными эмоциями, — предположила психолог. — При этом вы понимаете, что в любой момент можете остановить фильм и что этот фильм рано или поздно закончится. Это в какой-то степени может быть таким видом самопомощи".

Психика стремится закрыть тот самый гештальт. Правда, выматывающим образом, если вы смотрите ужастики часто, предупредила эксперт.

"Еще люди как будто бы учатся побеждать свои страхи, сами не участвуя в процессе, а только наблюдая. Я знаю, что некоторые психологи считают, что у фильмов ужасов даже есть терапевтический эффект, но, по моему мнению, вместо того чтобы неосознанно вновь и вновь погружаться в какой-то травматичный опыт, сами того не подозревая, лучше все-таки идти к психологу и разбираться со своими травмами и с теми импульсами, которые ведут нас в кинозал, где транслируется фильм ужасов", — заключила Масолова.

Для того чтобы иметь целостное представление о собственной жизни, человек должен осознавать и различать, что он чувствует. Однако есть люди, которые на это неспособны, — они не понимают, в каких ситуациях у них возникает та или иная эмоция. О каком заболевании могут сигнализировать такие затруднения, в беседе с «ВМ» рассказала врач-психиатр Александра Кадрова.