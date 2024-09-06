Названы признаки готовности мужчины к отцовству

У мужчины, особенно у мужа, нужно напрямую спрашивать о готовности стать отцом в честном разговоре, рассказала «ФедералПресс» основатель АНО «Азбука семьи», автор книги-тренажера для родителей «Азбука счастливой семьи», мама пятерых детей Диана Машкова. По ее словам, по косвенным признакам угадывать это бесполезно.

© Unsplash

По «долгу службы» нам с коллегами нередко доводится работать с семьями, которые столкнулись с серьезным неблагополучием. В большинстве таких случаев оказывается, что мужчина страдал от зависимости, но на это либо вовремя не обратили внимания (все кругом пьют, жизнь такая) либо отнеслись к вопросу не серьезно (любовь вылечит), — подчеркнула Машкова.

Она добавила, что после рождения ребенка увеличится уровень стресса и потребность его снять, и на этом фоне могут появиться еще более серьезные проблемы. Поэтому сначала надо справиться с зависимостью, а потом уже думать об отцовстве.

Мужчина также должен быть готов к ребенку психологически и осознавать будущую роль родителя положительно, тогда появление малыша на свет принесет ему радость, указала специалист. Социальная готовность к отцовству — тоже важна, мужчине для этого необходимо иметь прочные отношения с собой и с родными, особенно с родителями, чтобы обеспечить ребенку привязанность близких.

Молодым родителям необходим круг горизонтальной социальной поддержки, возможность опереться на старшее поколение, на опыт своих мам и пап. Не для того, чтобы переложить на них ответственность за ребенка — этого как раз ни в коем случае делать нельзя, ребенок нуждается в ежедневном участии, в заботе именно матери и отца, — отметила Машкова.

Она напомнила, кто к рождению малыша мужчине нужно быть готовым также финансово: обеспечивать семью во время декрета жены, осознавать изменения в расходах после появления ребенка и иметь денежную подушку безопасности на крайний случай, подытожила эксперт.

Ранее митрополит Владивостокский и Приморский Владимир (Михаил Самохин) рассказал: чтобы поднять демографию в России, необходимо популяризовать многодетные семьи и вести просветительскую работу. По его словам, чрезмерное внимание органов опеки также вредит семьям.