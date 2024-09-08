Пять простых действий, которые поднимут настроение

Грустите по поводу уходящего лета? Тогда давайте разберём вместе с певицей и блогером Мару Ору, как быстро поднять себе настроение. Используем только здоровые способы!

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Приготовьте сами себе вкусное угощение

Я понимаю, что плохое настроение может сопровождаться апатией, но постарайтесь взять себя в руки, найти рецепт, купить или заказать ингредиенты и приготовить для себя вкусную еду. Обязательно готовьте старательно, чтобы блюдо точно вас не разочаровало. И не забывайте — переедать не стоит, просто порадуйте себя своими руками.

Проведите время с домашним питомцем

Этот лайфхак будет работать только если у вас есть домашние животные. Это отличный антистресс: погладьте кота, поиграйте с ним, или же выйдите на прогулку с собакой.

Погуляйте

Прогулки — это тоже крутой способ справиться с плохим настроением. Особенно в сухую и не слишком холодную погоду. Выберете красивую локацию — и отправьтесь навстречу приключениям!

Путешествуйте

Если настроение у вас совсем плохое и ничего не помогает, а возможности позволяют — путешествуйте. Также можно рассмотреть групповые туры на природу, трекинг, хайкинг и многое другое — это точно разрядит вашу голову.

Займитесь спортом

Если сама мысль о фитнесе и спорте вгоняет вас в ещё большую депрессию, рассмотрите его под другим углом. Например, можно отправиться на скалодром или в верёвочный парк. Если вы никогда этого раньше не делали — точно получите новые крутые эмоции. Или можно, например, начать плавать или заниматься аквааэробикой.

Сделайте то, чего раньше не делали

Только в рамках разумного! Например, покатайтесь на сап-бордах, посетите аквапарк или интересную экскурсию. В мире очень много мест, которые выдернут вас из плохого настроения.

Пообщайтесь с семьей или друзьями

Если вы не привыкли рассказывать близким о своих проблемах — это и необязательно. Можно поговорить на отвлеченные темы: о книгах, фильмах, погоде, соседях — о чём угодно.

Плохое настроение и даже апатия — это то, что случается с каждым. Никогда не вините себя за это. Но не стоит слишком надолго уходить в себя и искать быстрый дофамин. В мире очень много хорошего, и вы очень на многое способны. Всё будет хорошо!