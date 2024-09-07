Специалист рассказал, почему люди возвращаются в офис с удаленки

Люди возвращаются с удаленки работать в офис, так как не могут работать из дома, рассказала 360.ru HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова. По ее словам, некоторым тяжело обустроить себе дома бесшумное рабочее место.

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«Некоторые сотрудники просят вернуться на рабочее место в офис, потому что кому-то крайне сложно, а у кого-то просто нет возможности адаптировать бесшумное рабочее место дома», — объяснила специалист.

Психолог отметила, что в России принято, что руководители все контролируют, поэтому им проще, когда человек сидит в офисе, а не на удаленной работе. Кроме того, в некоторых случаях нельзя вводить удаленку из-за того, что может произойти слив данных.

«Для многих руководителей сложно перестроить систему, и есть такие позиции, такие бизнес-процессы, когда ты не сможешь вывести это на удаленку или на гибрид. Это просто нереально», — добавила Лоикова.

Ранее стало известно, что чуть больше 1% занятых россиян (около 1 млн человек) продолжают работать удаленно. По словам аналитиков, дистанционная занятость не прижилась на российском рынке труда.

До этого руководитель исследовательского центра рекрутингового портала Наталья Голованова заявила, что компании начали чаще нанимать удаленщиков из-за кадрового голода. Она добавила, что руководителям трудно найти сотрудников из-за демографической ямы.