Эксперты рассказали, как быстро «развести» мужчину на секс и зачем это делать

Мы живем в патриархальном мире, что бы там ни заявляли феминистки. И в нем инициатива принадлежит мужчине по умолчанию — позвать замуж или даже вот просто заняться сексом должен именно он. А дело женщины — сидеть, возможно — страдать, и ждать. Но такой расклад подходит далеко не всем дамам — и некоторые стремятся взять контроль над своей жизнью в свои руки. И над сексом — тоже.

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«Вопрос о том, как быстро склонить мужчину к интимной близости, может возникать по разным причинам. Для одних женщин это способ тут же, на берегу отношений, проверить совместимость, для других — желание просто получить удовольствие без долгих ухаживаний. Важно понимать, что сексуальные отношения должны быть осознанными, взаимными и приносить удовольствие обеим сторонам», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Кстати, для некоторых женщин секс может стать способом почувствовать свою привлекательность и уверенность в собственных силах.

Как быстро склонить мужчину к сексу?

Чтобы мужчина немедленно воспылал страстью и захотел уединиться с вами в ближайшем отеле или вообще где угодно, важно учитывать несколько аспектов, связанных как с психологией, так и с флиртом. Вот несколько способов, которые помогут ускорить этот процесс.

Флирт

Один из главных элементов, чтобы «завести» мужчину — это флирт. Используйте язык тела: смотрите ему в глаза, прикасайтесь легким, но значимым движением, улыбайтесь. Покажите ему свое желание без слов — мужчины обычно хорошо реагируют на невербальные сигналы.

Сказать словами

Откровенные разговоры о сексуальных предпочтениях и желаниях могут сильно сблизить даже совершенно незнакомых друг другу людей. В самом прямом и чувственном смысле. Если вы ощущаете, что это уместно, не бойтесь быть прямой и заявлять о своих намерениях, если мужчина вам нравится.

Комплименты и восхищение

Мужчины тоже любят ушами! Они обожают, когда их ценят и восхищаются их качествами. Искренние комплименты касательно внешности, интеллекта или мужской энергии могут способствовать тому, чтобы мужчина почувствовал себя желанным.

Не торопите события

«Парадоксально, но когда женщина слишком настойчиво стремится к интимной близости, это может насторожить мужчину. Важно дать ему время для принятия решения, показывая свое желание, но не оказывая давления», — предупреждает сексолог.

Кроме того, давайте не будем забывать о врожденном мужском инстинкте охотника. Им, видите ли, не слишком интересно, когда добычу не нужно выслеживать и приманивать, потому что она сама падает в руки, трепетная и радостная.

Зачем это делать?

Вопрос «зачем» является ключевым, потому что каждый человек должен осознавать, какие цели он преследует, начиная интимные отношения. Есть несколько причин, почему женщина может захотеть ускорить сексуальные отношения.

Испытание страсти

Влечение и страсть — это естественные чувства. Если мужчина привлекает женщину физически, она может захотеть как можно скорее испытать это чувство в реальности.

Интимные отношения могут стать способом укрепления эмоциональной близости. Секс помогает раскрыться на более глубоком уровне, особенно если люди уже чувствуют симпатию друг к другу.

Простое удовольствие

Иногда цель может быть исключительно физической — получение удовольствия без ожиданий чего-то большего. В этом случае важно, чтобы оба партнера были на одной волне и понимали намерения друг друга.

С другой стороны, будем честны: для некоторых женщин важно проверить, насколько мужчина совместим с ними не только эмоционально, но и физически. Это может быть важным критерием для дальнейшего развития отношений.