Учености плоды: что плохого в образовательном буме

Век жить, чтобы век учиться, — об этом еще во времена Древнего Рима человечеству говорил мудрый Сенека. Призыв не заканчивать со своим развитием и всегда идти вперед, накапливая опыт и знания, нельзя назвать вредным или сомнительным, тем более сейчас, в век информационных технологий. Так что нет ничего удивительного, что последние…дцать лет наше общество переживает образовательный бум: учатся все и всему. Казалось бы, что в этом может быть плохого? Давайте разбираться.

Чем плохо «учиться и еще раз учиться»

Сокращается число реальных специалистов

Во-первых, по статистическим данным, за счет повального образовательного потока сокращается конечное число реальных специалистов. Как это? Легко! Пока вечный студент в поисках своего призвания посещает курсы, тренинги, повышает квалификацию и переподготавливается, «заводы стоят» — и это, увы, не ироничная присказка, а то, как обстоят дела на самом деле.

Яркий пример: при том, что ежегодно на факультеты психологии поступает огромное количество вчерашних школьников, рынок испытывает колоссальную нехватку квалифицированных врачевателей душ человеческих. Все потому, что в безумной гонке за знаниями мы забываем эти знания применять на практике. Парадокс!

Падает качество образования

Во-вторых, качество самого образования, увы и ах, стремительно падает. В погоне за очередной «корочкой» и сертификатом, выключив критическое мышление, мы готовы учиться у откровенных шарлатанов — речь, конечно, о так называемых инфоцыганах. Зенит их славы и популярности пришелся на конец 10-х, но и сегодня многие потребители готовы покупать низкопробные «образовательные» программы.

Чем опасны инфоцыгане

Люди разочарованы

Секрет успеха продавцов воздуха очевиден и понятен. Долгие годы нам рассказывали, что образование — это путь к материальному и личностному благополучию, но, к сожалению, не всем и не всегда классическое высшее образование гарантировало желаемый уровень жизни. Разочарованными людьми манипулировать приятно и просто, и именно на этом сыграли инфоцыгане, предлагавшие отучиться на курсах личностного роста, научиться развивать свой бренд, пройти тренинг по раскрытию своего потенциала и внутренних ресурсов — и стать, наконец, миллионером.

Обесценивание образовательных продуктов

Появление инфоцыган окончательно обесценило практически все информационные продукты, даже достойные и интересные. Сегодня мы, уставшие от бесконечной «прокачки» себя, заваленные грамотами, дипломами и сертификатами, которые не приносят желаемых дивидендов (а иных и разоряют!), разворачиваем образовательную моду в сторону практики, и это, пожалуй, главный тренд в этой сфере наряду с онлайн-школами и глобальным обучением.

Все четче и яснее для нас роль коучей и наставников, которые начинают занимать официальные должности даже в государственных организациях. К слову, опыт этот существовал и в Древней Греции, и в Средние века, и во времена СССР, и сегодня он обретает второе дыхание.