«Всё время кажется, что у меня рак»: психолог рассказал, как угомонить внутреннего ипохондрика
Ипохондрикам стоит договориться с собой и сфокусироваться на психическом, а не физическом здоровье. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в телеграм-канале.
Одна из подписчиц обратилась к специалисту с проблемой:
«Мне всего 33, а ипохондрия замучила. Всё время боюсь страшных диагнозов, особенно рака. Как только успокаиваюсь о себе, сразу переключаюсь на здоровье мужа и ребёнка».
Врач пояснил, что ипохондрическое расстройство — это психологическое нарушение, а не надуманные жалобы ради привлечения внимания. Такие люди постоянно следят за своим состоянием, а при мельчайших отклонениях от нормы подозревают развитие заболеваний.
«Когда вы проходите лечение, у вас появляется возможность рационализировать свои мысли и с физического состояния переключаться на разум. Чтобы не терять это ощущение, попробуйте «договориться» с собой: мол, «понимаю, что я и мои близкие не защищены от заболеваний, но раз в полгода можно проходить медицинское обследование». Таким образом, вы будете делать всё, что от вас зависит, а дальше — воля случая», — рекомендовал психолог.
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