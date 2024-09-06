Психолог рассказал, как угомонить внутреннего ипохондрика

Ипохондрикам стоит договориться с собой и сфокусироваться на психическом, а не физическом здоровье. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в телеграм-канале.

Одна из подписчиц обратилась к специалисту с проблемой:

«Мне всего 33, а ипохондрия замучила. Всё время боюсь страшных диагнозов, особенно рака. Как только успокаиваюсь о себе, сразу переключаюсь на здоровье мужа и ребёнка».

Врач пояснил, что ипохондрическое расстройство — это психологическое нарушение, а не надуманные жалобы ради привлечения внимания. Такие люди постоянно следят за своим состоянием, а при мельчайших отклонениях от нормы подозревают развитие заболеваний.