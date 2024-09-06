Как часто надо общаться с братом или сестрой

Постоянное общение с родственником необязательно.

Если случается «беда», важно быть рядом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Это норма, когда вы со своим братом или сестрой можете увидеться раз в полгода. Это норма, когда вы передаёте подарки курьерской службой, а не несётесь, как сумасшедший, сидеть на этих родственных посиделках и тратить на это время. Нормально, если вы не занимаете им денег, потому что у вас у самих последние. Если у кого-то случается беда, вы искренне подключаетесь и готовы помочь, это значит, что вы отличный брат или сестра, ставьте себе пятёрку и не корите себя за то, что условно каждую третью пятницу месяца вы не встречаетесь со своим братом или сестрой, не сидите и не обсуждаете родственные истории».

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