Как начать ходить на свидания женщине после развода

Популярный блогер Валерия Чекалина после развода пытается наладить личную жизнь. Однако девушка, которая почти половину жизни прожила с одним мужчиной, по ее собственным признаниям, забыла, как знакомиться с противоположным полом. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», как вернуться в «мир мужчин» и начать снова ходить на свидания после развода.

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Как развод может помешать началу новых отношений

Специалист подчеркнула, что если у женщины был очень тяжелый развод, то необходимо разбираться со своими мыслями и убеждениями, а только потом начинать общение с мужчинами.

«Существует одно из самых анекдотических утверждений о том, что все мужчины не очень порядочные. Если вы в абсолютной мере придерживаетесь такого убеждения, то вы бесконечно будете находить подтверждение этому. На вашем пути будут встречаться только недостойные, безответственные мужчины», — предупредила Алексеева.

Для того чтобы настроиться на новые отношения, необходимо найти «среднюю мысль». Не стоит впадать в крайности, потому что это мешает открыться новому и построить отношения, отметила психолог.

«Например, одна крайность, что все мужчины непорядочные, а другая — все мечтают только обо мне. Найдите среднюю мысль. Пусть это будет: "Есть мужчины, с которыми у нас могут получиться доверительные, надежные, теплые отношения". Чем больше ваших убеждений вы пересмотрите подобным образом, тем легче вам будет начать новую главу вашей жизни», — считает собеседница «ВМ».

Как начать общение с мужчинами

По словам специалиста, важно не торопиться и дать себе время на восстановление. В этом вопросе не существует определенных «нормативов и дедлайнов».

«Если вы боитесь, сомневаетесь, у вас просто нет моральных сил на новые знакомства и тем более отношения, не стоит себя заставлять. Дайте себе время пережить расставание», — посоветовала Алексеева.

Если вы разучились общаться с противоположным полом, начните с каких-то дружеских компаний, где будут и женщины, и мужчины разного возраста, положения и социального статуса, предложила психолог.

«Это важно, потому что в такой компании будут разные темы для разговоров. Не стоит замыкаться на общении только с подругами, потому что с ними очень легко перейти в обсуждение бывшего партнера, а это не добавляет позитивного настроя в вашем положении», — заметила специалист.

Как наладить личную жизнь, если есть дети

При наличии детей существует опасность погрузиться в образ матери и выстраивать свою жизнь вокруг них и для них, предостерегла психолог.

«В данной ситуации поможет планирование. Когда вы заранее выстраиваете свой день, месяц, год с учетом интересов вас как матери и как женщины. А отдельным пунктом должны быть интересы детей. Например, заранее планируйте выходные без детей, попросите помощи у родственников, друзей или наймите няню. В эти выходные занимайтесь не бытовой рутиной, а сходите на свидание», — порекомендовала собеседница «ВМ».

С другой стороны, у многих женщин есть страх, что им сложнее будет познакомиться с мужчиной и начать серьезные отношения из-за наличия детей, напомнила эксперт.