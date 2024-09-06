Психолог объяснила феномен повторяющихся снов

Повторяющиеся сны могут быть следствием нескольких причин, рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс. Как работает феномен, она объяснила в беседе с «Лентой.ру».

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В качестве одной из причин повторяющихся снов психолог назвала пережитые травматические события, которые могут приводить к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР): физические, сексуальные или эмоциональные.

«Одним из симптомов ПТСР являются флешбеки, которые могут возникать как во сне, так и наяву. Чаще всего такое происходит с людьми, которые не смогли отреагировать на травму активным действием. У нас есть три инстинктивных реакции на сильный стресс: бей, беги или замри. Замирание блокирует эмоции. Они остаются непрожитыми и уходят в бессознательное. Позже эти эмоции могут вернуться, в том числе во снах. Это сигнал, что цикл проживания стресса не завершился и эмоции остались заблокированными», — поделилась специалист.

Кроме того, повторяющиеся сны могут сигнализировать о нереализованных потребностях и скрытых страхах. Таким образом в сновидениях может проявляться то, что мы не признаем, отрицаем и считаем неприемлемым.

«Например, наше подсознание чего-то желает, но в жизни мы подавляем эти желания. Тогда они могут приходить к нам во снах в зашифрованном виде: через сюжеты, символы и архетипы. Обладание и последующая потеря чего-то желаемого тоже могут спровоцировать страхи и незакрытые гештальты, которые не реализовались из-за прерванного цикла контакта. По этим причинам может, например, сниться человек из прошлого. Значит, опыт отношений с ним не был пережит, не отпущен. Что-то не было досказано и доделано. Скрытая потребность осталась неудовлетворенной и теперь возвращается во снах», — пояснила Косс.

Также, по словам психолога, таким образом может восстанавливаться психика. Есть версия, что это происходит, когда мы видим приятные сны — с наслаждением летаем, плаваем в чистой и прозрачной воде или контактируем с природой.

Все, что с нами происходит в повторяющихся снах, — это не случайность, а отражение глубин нашего подсознания: подавленных чувств, неприемлемых желаний, вытесненных воспоминаний, неосознанных потребностей. Всего, что осталось незамеченным и несправедливо запертым Оливия Косс психолог

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