Что делать, если очень долго не хочется читать книги

Александр Корнев — основатель литературного агентства «Writer’s way» помог редакции RuNews24.ru разобраться в этом вопросе и дал несколько советов.

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«Евгений Жаринов, эксперт в области литературы, советует начать с того, что вам нравится. Это может быть бульварное чтиво, произведения Дарьи Донцовой или даже эротическое фэнтези. Главное — не бояться экспериментировать и искать свой жанр. Если вам не нравится то, что вы читаете, не стоит себя мучить. Просто отложите книгу и попробуйте что-то другое. Постепенно вы найдёте то, что вас захватит», — советует эксперт.

Для начала можно выбрать лёгкие жанры, такие как романтическое фэнтези или детективы. Также эксперт предлагает обратить внимание на произведения Стивена Кинга, например, «Кэрри».

«Если вы хотите углубиться в научную фантастику, рекомендую почитать Лукьяненко. Вернитесь к "Дозорам" или прочитайте "Черновик", а затем посмотрите экранизацию. Также стоит обратить внимание на "Правдивую историю Джордана Белфорда", которая легла в основу фильма "Волк с Уолл-стрит". Эта книга о продажах будет полезна каждому», — рекомендует спикер.

Александр Корнев полагает, что, когда вы найдёте свой жанр, начнете читать более серьёзные произведения. Со временем сможете уловить более глубокий уровень смыслов и станете настоящим ценителем литературы.