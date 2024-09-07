Уйди прочь, «нечитун»: эксперт рассказал, что делать, если очень долго не хочется читать книги
Александр Корнев — основатель литературного агентства «Writer’s way» помог редакции RuNews24.ru разобраться в этом вопросе и дал несколько советов.
«Евгений Жаринов, эксперт в области литературы, советует начать с того, что вам нравится. Это может быть бульварное чтиво, произведения Дарьи Донцовой или даже эротическое фэнтези. Главное — не бояться экспериментировать и искать свой жанр. Если вам не нравится то, что вы читаете, не стоит себя мучить. Просто отложите книгу и попробуйте что-то другое. Постепенно вы найдёте то, что вас захватит», — советует эксперт.
Для начала можно выбрать лёгкие жанры, такие как романтическое фэнтези или детективы. Также эксперт предлагает обратить внимание на произведения Стивена Кинга, например, «Кэрри».
«Если вы хотите углубиться в научную фантастику, рекомендую почитать Лукьяненко. Вернитесь к "Дозорам" или прочитайте "Черновик", а затем посмотрите экранизацию. Также стоит обратить внимание на "Правдивую историю Джордана Белфорда", которая легла в основу фильма "Волк с Уолл-стрит". Эта книга о продажах будет полезна каждому», — рекомендует спикер.
Александр Корнев полагает, что, когда вы найдёте свой жанр, начнете читать более серьёзные произведения. Со временем сможете уловить более глубокий уровень смыслов и станете настоящим ценителем литературы.
«Чтобы избежать состояния "нечитуна", задайте себе вопрос: "Зачем я это делаю?" Для меня ключевая цель — научиться получать удовольствие от чтения. Исследования показывают, что, если мы только смотрим фильмы, то мы получаем меньше удовольствия. Чтобы увеличить его, нужно научиться разбираться в предпочтениях и использовать их. Найдите свой "долгий дофамин" — то, что приносит вам наибольшее удовольствие. Это поможет вам стать более творческим и креативным. В будущем от людей будут требоваться именно эти качества, поэтому стоит развивать их уже сейчас», — отметил основатель литературного агентства «Writer’s way».