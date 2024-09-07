Ида Галич рассказала, как познакомилась с родителями возлюбленного

Ида Галич рассказала, что познакомилась с родителями возлюбленного. Об этом стало известно из соцсетей.

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Уже девять месяцев блогерша Ида Галич встречается с молодым человеком по имени Олег. О мужчине практически ничего неизвестно, кроме того, что он бизнесмен. У мужчины есть дочь от предыдущего брака.

Деталями личной жизни Галич делится редко. На этот раз она решила признаться, что уже познакомилась с родителями возлюбленного.

«Меня пригласили в гости 1 января. Я взяла с собой группу быстрого реагирования-поддержки, домашний самогон, мамин осетинский пирог, сациви и торт», — рассказала она.

Также блогерша выложила кадры с молодым человеком за рулем машины. Подписчики Галич спросили у нее, когда она покажет своего возлюбленного, на что тот ответил «никогда».

Ранее мы писали о том, что блогерша Ида Галич раскрыла правду о пластических операциях.