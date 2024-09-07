Семь проблем в браке, которые нельзя игнорировать

Хотя может быть полезно закрыть глаза на мелкие проступки партнера — ряд проблем в браке игнорировать ни в коем случае нельзя. Эти 7 «красных флагов» приведут к расставанию, если исправить ситуацию в ближайшее время не получится.

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Вы не умеете говорить о деньгах

Стоит затронуть тему финансов, как разговор превращается в спор на повышенных тонах? Финансы действительно могут быть непростой темой в отношениях: кто-то привык экономить и копить, а кто-то — транжирить и тратить зарплату «под ноль». Если вы не сумеете договориться, рано или поздно отношения закончатся. Поэтому имеет смысл обратиться к семейному психологу, если найти компромисс без помощи со стороны никак не получается.

Вы чувствуете себя психотерапевтом

В супружеской жизни может возникнуть ситуация, когда психотерапевтом себя чувствуете вы сами. Возможность обратиться к партнеру за советом и эмоциональной поддержкой дорогого стоит, однако взваливать все свои эмоциональные проблемы на вторую половинку — определенно плохая идея. Особенно если речь идет о серьезном кризисе или психических расстройствах. В таком случае поддержка может выражаться в помощи с поиском подходящего специалиста.

Общие решения становятся непосильной задачей

Когда принятие общих решений становится, по сути, невозможным — это может быть признаком серьезной нестабильности в отношениях. Если вы та самая пара, которая не ездит в отпуск, потому что не может определиться с местом назначения и остается дома в выходной, потому что слишком сложно друг другу угодить с рестораном, — это может быть признаком тотальной несовместимости. Если вы не уверены в том числе в ценности отношений — возможно, не стоит их спасать.

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Его шутки вас всерьез задевают

Если юмор партнера строится на том, чтобы вас принижать и высмеивать, — это явный признак неуважения. Обида и презрение, которые последуют за такими шутками, станут приговором для отношений. Да и за подорванную самооценку вы не скажете партнеру спасибо. Не замалчивайте своего отношения к подобным выходкам: вместо того, чтобы отшучиваться или терпеть, смело заводите разговор о деликатности и уважении — пока еще есть возможность что-то исправить, если вопрос был всего лишь в недопонимании.

Вам одиноко

У всех нас бывают тяжелые дни, когда мы чувствуем, что партнер совершенно на иной волне. Но перманентное чувство одиночества в браке — это не то, с чем стоит мириться. Либо вы сами не готовы открыться своему партнеру, либо он отвергает ваши попытки поговорить по душам. Как бы там ни было, чувство одиночества — это признак физической и/или эмоциональной разобщенности. Без активных действий во имя сближения пропасть только увеличится.

Рядом с партнером вам тревожно

Стресс в отношениях может быть настолько сильным, что вы сталкиваетесь с физическими симптомами — частыми головными болями, болью в животе или бессонницей. Если вам кажется, что эти симптомы проявляются и обостряются, когда вы проводите время с партнером или накануне ваших встреч, — это один из признаков, что в ваших отношениях что-то не так. Ранее мы писали, что такое психосоматика и как переживания могут стать причиной серьезных болезней.

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Вы не умеете спорить конструктивно

Конфликты — естественная часть любых отношений. Умение обсуждать возникшие противоречия, сохраняя самообладание и взаимоуважение, — залог долгосрочных отношений. Если партнеры буквально кричат друг на друга изо дня в день, это не может продолжаться долгие годы. Но и полное отсутствие ссор может привести к так называемому «синдрому соседа по комнате», когда пары ладят, но не чувствуют интимной связи.