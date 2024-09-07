Как создать здоровые отношения и не стать человеком с нездоровой привязанностью

4 основных типа эмоциональных привязанностей разобрали эксперты. В статье на «Узнай.ру» рассказано об основных типах привязанностей, которые формируются в отношениях между людьми. Джон Боулби в своей работе, которая была опубликована в 50-х годах прошлого века, описал эмоциональную привязанность как длительную психологическую связь между людьми. Он заложил основы теории, которая помогает раскрыть суть человеческих отношений. Впервые же рассматривать вопрос привязанности начал знаменитый Зигмунд Фрейд. Психологи выделают четыре основных типа эмоциональной привязанности: тревожно-избегающая, избегающая, тревожная и надежная (безопасная). При тревожно-избегающей привязанности, которую также называют дезорганизованной, или амбивалентной, партнер одновременно хочет близости, но при этом отталкивает партнера. С таким партнером жизнь всегда будет в состоянии эмоциональных качелей. Такие отношения часто можно называть «токсичными». Например, в одни моменты партнер крайне бурно реагирует на разлуку, а в другие – не показывает никаких эмоций. Сам же человек зачастую испытывает внутренний конфликт, который заключается в одновременном желании близости и тревогой потери, он не уверен в надежности и прочности отношений, а, чтобы добиться своего, прибегает к манипуляциям. Таким людям необходимо постоянное подтверждение, что он значим и нужен. Избегающая привязанность характерна для людей, которые испытывают проблемы с близостью, как с эмоциональной, так и с физической. Зачастую для них характерно вступление в сексуальные отношения без обязательств. Они не готовы вкладывать чувства и эмоции не только в любовные отношения, но даже в дружеские. У них есть трудности с доверием, а потому они редко делятся своими мыслями и чувствами с близкими. Такие партнеры практически не поддерживают в сложных ситуациях, а в конфликтах и ссорах они предпочитают уходить от откровенного разговора и им легче расстаться, чем попытаться выяснить отношения и прийти к компромиссу. Для тревожного типа привязанности характерен страх остаться без партнера. Такие люди не уверены в отношениях и постоянно ищут подтверждением своих чувств, а поведение становится навязчивым. Их преследует мысль, что о них недостаточно заботится партнер, они изводят ревностью. При этом им крайне необходима похвала, которую они все время пытаются заслужить. Во время конфликтов и ссор, такой человек будет манипулировать и даже может позволить себе физическое насилие. Он готов на всё, лишь бы оставаться с партнером. Наконец, единственно правильная привязанность – это надежная. Она формирует любящие и безопасные отношения, построенный на доверии и любви. Такие люди не переживают, если партнеру необходимо побыть в одиночестве, а принимают это доверием. Они признают созависимость партнеров друг от друга, однако такая зависимость не бывает полной. Люди с таким типом привязанности не боятся остаться одни, у них здоровая самооценка. Свои чувства и эмоции они выражают открыто.

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«Когда человек меняет что-то в жизни, его привязанности тоже меняются. Мы часто сталкиваемся с привязанностью от одиночества и от узости круга общения. Если женщина одинока, она будет привязываться к тому, кто есть в наличии. Он может не устраивать, но другого нет. А если появляется несколько мужчин, то есть выбор. И нет смысла привязываться к тому, кто не подходит», — рассказала в беседе с «Узнай.рй» психолог Татьяна Василькова.

Специалисты пришли к выводу, что формирование типа привязанности происходит еще в детстве, на основе моделей поведения, принятых в окружении. Если у человека не было эмоциональной связи с матерью в раннем детском возрасте (по мнению ученых это возраст от шести месяцев до одного года), то во взрослом возрасте сформировать здоровую надежную привязанность к партнеру, ему будет сложно. Исследования психологов показывают, что только половина населения способна к проявлению надежной привязанности. А еще половина людей испытывают привязанности, которые психологи и психиатры называют дисфункциональными. С такими типами привязанностей следует работать со специалистами, чтобы изменить модель поведения. Психологи рекомендуют четыре шага к изменениям.Осознайте, что ваша привязанность не является здоровой. Попытайтесь понять, почему такая модель поведения у вас закрепилась. Постарайтесь найти новые способы взаимодействия в конфликтных и кризисных ситуациях, попробуйте взять паузу во время ссоры и вернитесь к разговору, когда первые эмоции утихнут. Возможно, вам нужна помощь специалиста, который поможет разобраться с этими вопросами. Иногда психотерапия должна проводиться для пары, чтобы совместная жизнь стала более комфортной и осознанной.

«Человек испытывает привязанность к тому, рядом с кем он чувствует себя хорошим, значимым и любимым. По сути, он использует партнёра для ощущения самоценности», — пояснила Татьяна Василькова.

Заложенный в детстве тип привязанности не является статичным, он может изменяться на протяжении всей жизни. На это может повлиять множество факторов: любовные взаимоотношения, дружеские отношения, предательство и много другое. Также многое зависит от вашего партнера – с кем-то вы будете чувствовать себя в безопасности, а с другим выйдете из отношения с нарушенной психикой. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как можно распознать абьюзера.