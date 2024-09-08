Почему современные родители превращают беременность в шоу

Прошло более 30 лет с того момента, когда в августе 1991 года на обложке журнала Vanity Fair актриса Деми Мур снялась обнаженной, будучи беременной. Камера в руках Энни Лейбовиц не дрогнула. Это был поворотный момент в истории человечества: до этого беременность и роды были окружены ореолом тайны и скромности. «Оковы» были сброшены. Теперь в беременности видели сексуальность, а все, что было связано с процессом родов, начало развиваться по законам шоу.

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Скандальный снимок Деми Мур спровоцировал и скандал, и своего рода революцию. Некоторые торговые сети отказывались продавать журнал, мнения зрителей жестко разделились — одни увидели в нем «новое слово», другие — пошлость и вульгарность. Причем вторых было явно больше. Но пройдет еще несколько лет, и журналистка CNN Данае Мерсер выложит в соцсети видео с фрагментами своих родов. Оно соберет несколько миллионов просмотров, море лайков и сотни тысяч (!) комментариев, большинство из которых будут уже однозначно положительными.

За Данае потянутся последовательницы: актрисы, спортсменки, певицы. Молодые матери, а особенно «яжематери», вскоре примутся вести блоги. Режиссер Джеймс Кэмерон во второй части «Аватара» снял женщину-воина, сражавшуюся на шестом месяце беременности. За выставленными напоказ животиками последовал следующий шаг: в шоу начало превращаться само рождение ребенка. Гештальт-терапевты восторженно аплодировали: нечего заставлять женщину стыдиться таких вещей. Беременность красива, а в процессе родов есть некие шокирующие моменты, но ничего интимного нет точно. Приглашенные на роды мужья падали в обморок.

Поменялось все, даже мода: если раньше одежду для беременных шили, чтобы беременность скрыть, то теперь принялись моделировать ее так, чтобы все подчеркнуть. Причем, по некоторым прогнозам, к 2030 году рынок белья для беременных в мире увеличится примерно вдвое — по сравнению с существующим ныне, и преодолеет черту в 12 миллиардов долларов.

Впрочем, мы несколько забежали вперед. Все начинается еще до рождения малыша. Ушли в прошлое те времена, когда о поле будущего ребенка гадали по, условно говоря, бобовому зерну. Сегодня с этим вопросом фактически со стопроцентной точностью разбирается УЗИ. Но если раньше ответ на вопрос «мальчик или девочка» почти всегда был секретом для двоих, ныне из оглашения пола будущего наследника устраивается шоу. Так называемые гендер-пати стали фишкой последних лет, да и в целом появление ребенка на свет уже превратилось из чисто семейного события в объект трансляции в соцсетях. К новшествам активно подключается и бизнес. Еще бы. Вот где вкусно пахнет денежками!

Помешательство на «гендер-пати» сначала бушевало в Европе. И так страдающая формой тяжелого безумия, она сдалась увлечению сразу, как только на одной из первых таких вечеринок хозяйка вечера, дама-блогер, разрезала при всех торт и продемонстрировала розовую внутренность бисквита. «Девочка!» — возопили понятливые гости и приняли на грудь еще по стаканчику с кусочком торта-плоти.

Мода на такое шоу распространилась по миру со скоростью вируса. Услугу по проведению гендерных вечеринок предлагают на Останкинской телебашне и на ВДНХ, где их организовывают на колесе обозрения «Солнце Москвы» на высоте 140 метров. «Колесо обозрения будет подсвечено розовым или голубым цветом в соответствии с полом будущего ребенка», — обещают устроители. Есть и милые добавки: «Музыка, кейтеринг (фуршет в удобном для вас месте) и фотограф — по желанию».

В целом схема проста: сначала все равно придется сходить на УЗИ и получить вердикт. А затем приходит время созывать, по сути, «свадьбу № 2» и объявлять всем эту новость. Кроме того, креативная мысль явно бьется в пароксизмах страсти: если покопаться в сети, можно найти десятки, если не сотни, различных «свежих идей» по отмечанию таких вечеринок. Пол малыша оглашают, взрывая цветные хлопушки, наблюдая за подкрашенным в один из «гендерных цветов» облаком, что летит за вертолетом (!), и даже... подкрашивая воду в сливном бачке унитаза: первый гость, который отправится по нужде, станет обладателем великой тайны. «Говорящим» может стать и небо (купол планетария), и реквизит фокусника. Устроители шоу уверены: узнать пол вашего малыша и огласить его под бурные аплодисменты родных приятнее, нежели находясь просто в кабинете врача, которого, возможно, вы и не видели прежде.

Согласны с этим, однако, не все. Не успели гендер-пати стать трендом, как в подобных вечеринках углядели неладное те, кто опасается, что подобный подход «укрепляет гендерные стереотипы» и может помешать ребенку развиваться в соответствии с его «талантами и увлечениями». Впрочем, оставим эту тему до следующего раза: помешанные на равенстве гендеров активисты легко обеспечат нас инфоповодом для обсуждения. Ныне речь о другом.

...Итак, пол определен, но шоу должно продолжаться. Теперь по плану — вечеринка беби-шауэр. Ее название можно напрямую перевести как «младенческий душ», но подразумевается под этим, конечно, нечто иное: это празднество для будущей мамы, на котором ее осыпают подарками (практически поливают ими, как водой из душа). Это, кстати, не новое изобретение, такие торжества устраивали в США для уставших от работы будущих мам, чтобы они немного отдохнули и порадовались скорому прибавлению в семействе, еще в 1940-х. Но тогда все было скромнее.

Сегодня же кто-то организует это шоу (обычно не просто девичник) сам, а кто-то — с привлечением услуг ивент-агентств. Стоимость колеблется от восьми тысяч (скромно, очень скромно) до 15 000 (сдержанно) или 25 000 (уже вполне мило, не стыдно показать). Но если вы снимаете для этого апартаменты в Сити, где практикуется почасовая аренда, то итоговая стоимость праздника непредсказуема, ибо в нее входят не только оплата живой музыки, ужина, особого торта, украшений помещения и тематического оформления вечеринки в целом, но также и «авторский кальян» (а куда без него будущей матери!).

Органично и по-деловому в жизнь будущей мамы входит и фотосессия. А как? Ну кто вы будете, если не запечатлеете всю красоту, причем лучше не один раз. А по мере роста животика? Ну подумайте! Нет, речь не идет о том, что какой-то горе-фотограф придет к вам домой и просто пощелкает вас в знакомом интерьере — с этой задачей справится и муж, зря у него, что ли, телефон за сто тысяч. Нет! Фотосессия — дело серьезное, это выбор образа и студии, макияж и прическа (разумеется, сделанные не самостоятельно, а под чутким руководством стилиста, чай не в деревне!). О сумме договаривайтесь заранее, выпив валерианы, — не дай бог, начнутся преждевременные схватки, когда узнаете, почем фунт фотокрасоты.

А вот съемка по время родов пока еще касается только самых продвинутых дамочек. Но если роддом ЦКБ, например, сам предлагает услуги фотографов, которые снимают процесс появления малыша на свет, то во многих других роддомах, если поговорить заранее, не будут возражать против приглашенного фотографа-наймита. На момент написания материала услугу «фотограф на родах» на различных сайтах предлагали... 4572 человека!

Безусловно, это дело каждого. Те, кто приглашал фотографа, пиарят действо как могут: «это сделало меня увереннее», «я не думала, что будет так красиво», «мне было очень трудно, но потом я посмотрела съемку, пережила все еще раз, и мне стало как-то легче, теперь все видится в позитивном ключе».

Разделились и мнения психологов. Некоторые вообще считают, что показывать роды — это здорово и полезно, другие выступают за «эстетизацию» процесса, по мнению третьих, все это чистый кошмар и ужас, а также превращение таинства в видеошоу.

«Не знаю ни одной мамы-героини, которая вела бы себя так, — констатирует психолог Эвелина Рымач. — Безусловно, каждый волен поступать в этой ситуации, как ему удобно, но нельзя навязывать выбранную поведенческую модель кому бы то ни было!».

«Хватит стесняться естественных вещей, фотосъемка — это напоминание о ценности жизни и о связи с родителями», — уверена психолог Елена Горевая. Но споры на эту тему продолжаются. А некоторые специалисты констатируют: этот сервис, фотосъемка родов, доступен и интересен лишь небольшой категории людей — в основном это обеспеченные жители больших городов. Они связывают популярность этого тренда с тремя аспектами. Все это — лишь перенос на нашу почву западных практик, что полностью идет вразрез с русскими традициями, констатирует психолог Владимир Ковалев:

— Для русской ментальности всегда была важна скромность, тишина. Беременность не афишировали, в том числе опасаясь сглаза — куда деваться! А когда ребеночек рождался, его не показывали — кажется, из-за сглаза тоже, но на самом деле вековая мудрость народа таким образом ограждала малыша от инфекций. И покупать что-то до родов, и дарить подарки тоже считалось плохой приметой. Но сейчас всем рулит коммерция. Деньги важнее всего, и поэтому в родовую палату, где все должно быть стерильно по максимуму, может ввалиться толпа людей, а сами роды превращаются в некий модный, подверженный неким трендам продукт. Роды всегда были глубоко личным и интимным процессом. Почему-то никто из «откровенных» рожениц не хочет понимать, что, допуская чужих людей в свою жизнь столь глубоко, они сами позволяют больше ее контролировать. — Все это в целом — проявление психического эксгибиционизма, о котором мы с вами как-то говорили, — констатирует психиатр Андрей Жиляев. — Суть его в болезненной самопрезентации. Сейчас модным считается показывать и восхищаться всеми естественными действиями человека, придавая им какой-то особый психологический смысл. Показывается все: как он ест, пьет, а то и отправляет свои физиологические потребности, что раньше считалось сферой абсолютно интимной. Тренд изменился: хвастаться модно. Причем даже не замечается, что на самом деле тот же ребенок оказывается вовсе не в центре этого действия. И никому нет дела до того факта, что все эти выспренные форматы становятся для ребенка и его психики серьезной нагрузкой, стрессом. Увы, стремление вывести своих детей как можно раньше на сцену, в сферу «общественного потребления» будто лишает некоторых людей разума: они не осознают, что малыш становится в их руках всего лишь инструментом той игры, которую затеяли взрослые исключительно для своего удовольствия.

Все это примерно одинаково сегодня воспринимается, рассказывает Андрей Геннадьевич: похвальба дорогими часами, по сути, тождественна швырянию ребенка в сугроб — за обоими действами стоит всего лишь желание привлечь к себе внимание, получить лайки.

— Вы меня простите за сравнение, но в фашистских концлагерях детей использовали для проверки лекарственных средств. На мой взгляд, шоу, участниками которого регулярно становятся дети на той же выписке, вполне подпадает под эту категорию: тот же эксперимент на выживаемость! Люди не понимают, как легко из маленького, любимого существа сделать всего лишь средство рекламы самого себя — избалованного и пресыщенного. Да и блогерами педалируется нарциссизм родителей, а ребенок, что печально, становится заложником этого нарциссизма родни. Самое неприятное в том, что формирование его личности с этого момента неминуемо пойдет по законам, искажающим и деформирующим его личность.

Дальше начинается покупка колясок по принципу «чем дороже — тем лучше»: замещение внешними атрибутами успешности в ущерб внутренним ресурсам стало повсеместным, будничным действием и докатилось до детей.

— Но чрезмерно переживать не стоит, — успокоил Андрей Жиляев, увидев на моем лице подобие отчаяния. — Откат будет обязательно. Во-первых, не все у нас — мажоры павлиньего типа, не все могут летать только бизнес-классом и отказываются садиться «не в такую» машину. Не все ведутся на спекуляции. И того надутого роскошества, что раньше именовалось купеческим стилем, никогда не было в культуре славянских народов в целом, русского в особенности. Так что все вернется на круги своя, нас просто немного занесло на вираже истории…

Хотелось бы верить.

КСТАТИ

Компания Suommo выпустила детскую колыбельку, покрытую 24-каратным золотом. Комплект шелкового постельного белья прошит золотой нитью. Эмблема при желании покупателя украшается бриллиантами. Весит такая колыбель 48 кг, а стоит 12 миллионов долларов. Питаться младенец должен из бутылочки. Дизайнеры выпустили целый набор таких — от самых маленьких до солидных, на 250 мл. Цена — от 62 тысяч долларов до 144 тысяч.

КАК У НИХ

В 2020 году впервые состоялось мероприятие, которое потом будет названо гендер-пати. Тогда ютьюберы из ОАЭ Анас и Асала Марвах сняли фасад Бурдж-Халифа (самого высокого здания в мире) для светового шоу. В назначенный срок небоскреб начал загораться голубыми и розовыми огнями, а затем начался обратный отсчет, и гости скандировали: «Пять... четыре... три...». Затем башня окрасилась в синий цвет, и возникла надпись: «It’s a boy!» («Мальчик!»). Счастливые родители плакали от радости. Это «гадание на малыша», по некоторым данным, обошлось примерно в 100 000 долларов и собрало миллионы просмотров.

МНЕНИЕ

Человек борется с природой

Ольга Маховская, психолог: