Этот способ знакомств приводит к эмоциональному выгоранию

Приложения для знакомств в теории призваны облегчить поиск партнера, но на деле могут превратить вашу личную жизнь в жестокую, изнуряющую рутину.

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«Плохое поведение в приложениях влечет за собой меньше социальных последствий. Многие пользователи признаются, что ведут себя так, как не вели бы себя при личной встрече, но не могут остановиться», — объяснил преподаватель прикладной этики Люк Браннинг в интервью Daily Mail.

Все дело в приватном, а порой и вовсе анонимном характере общения.

Неудивительно, что недавний опрос Forbes показал, что 79% представителей поколения Z сообщают об эмоциональном выгорании из-за онлайн-знакомств. Кроме того, с 2019 года общее количество загрузок приложений для знакомств сокращается. Но как же многочисленные истории счастливцев, которые нашли друг друга, проявив взаимную симпатию онлайн?

Вероятно, дело в том, то политика приложений изменилась. Если в первое время платформы активно набирали аудиторию, то теперь стараются как можно больше заработать на премиум-тарифах, ограничивая возможности экономных пользователей. В конце концов, подход к знакомствам как к конвейеру не на шутку утомляет.

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