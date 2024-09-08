Что заставляет делиться мнением об онлайн-покупках

Аналитики выяснили, что заставляет местных жителей делиться мнением об онлайн-покупках.

Выяснилось, что 70 % самарцев, имеющих опыт приобретения в интернете, оставляют оценку полученному товару или услуге. В том числе 53 % пишут отзывы, если покупка понравилась, а 16 %, наоборот, в случае негативного впечатления.

Также исследование SuperJob показало, что женщины чаще оставляют обзоры на онлайн-покупки. Они же в основном делятся положительным мнением. А вот мужчины чаще предостерегают других людей от плохих, по их мнению, товаров и услуг.

Наиболее активны в этой сфере люди в возрасте от 35 до 44 лет. Также опрос показал, что по мере роста доходов респондентов растет желание поделиться отзывом именно о неудачной покупке.

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