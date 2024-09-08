«У депрессии нет лица». Как понять, что ваш близкий человек оказался «на краю»

В июле 2017 года мир потрясла новость о смерти лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона. Он покончил с собой в своем доме в Калифорнии. Смерть вокалиста стала неожиданностью для поклонников группы по всему миру, для его коллег и близких. Что произошло с музыкантом и по каким признакам можно понять, что ваш близкий человек оказался на краю — в материале «Вечерней Москвы».

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Насилие, зависимость и развод

Ранние годы Честера Беннингтона нельзя назвать безоблачными: он пережил развод родителей, сексуальное и физическое насилие. В дальнейшем музыкант боролся с тяжелой зависимостью от алкоголя и наркотиков. Все свои переживания лидер Linkin Park переложил на музыку.

Позднее Беннингтон признавался в интервью, что мысли о суициде впервые появились у него после развода с первой женой Самантой Олит в 2005 году. Тогда вокалист решил топить печаль в алкоголе.

В 2006 году мужчина вышел из дома в пьяном виде и с пистолетом, что стало отправной точкой для реабилитации от алкогольной зависимости. Надолго эффекта от рехаба не хватило: друзья рокера рассказывали, что в 2016 году у него случился трехдневный рецидив. Однако на момент гибели, в июле 2017 года, Честер был уже полгода чист, о чем он сам незадолго до смерти рассказывал друзьям.

За несколько недель до смерти Беннингтона внешне ничто не предвещало того, что он покончит с собой. Директор Linkin Park по гастролям Джим Дигби рассказывал, что музыкант был в отличном физическом состоянии, «самым живым и настоящим» более чем за 15 лет работы Дигби с группой.

Талинда Беннингтон, вторая жена артиста, также вспоминала, что ее муж был в хорошем состоянии. Кроме того, за несколько дней до смерти он переписывался с другими музыкантами и думал о творческих коллаборациях, например выражал желание выступить с кавер-группой Kings of Chaos.

Смерть друга

В мае 2017 года произошло событие, которое сильно травмировало Беннингтона: покончил с собой его друг, фронтмен групп Audioslave и Soundgarden Крис Корнелл. Потрясение Честер сублимировал посредством музыки: лидер Linkin Park написал шесть песен. Через два дня после смерти Корнелла Linkin Park выступил в эфире вечернего шоу, и песню из нового альбома «One More Light» Беннингтон посвятил ушедшему другу.

Что касается альбома, то лидер Linkin Park подтвердил, что один из вошедших сюда треков («Heavy») он написал в депрессии. В то время он чувствовал, что будто задыхается под водой, а себя называл «полной развалиной». При этом Беннингтон говорил, что новый альбом помог ему выйти из темного периода.

Солист Linkin Park остро реагировал на критику пластинки, песни с которой значительно отличались от привычного звучания группы. Некоторые говорили, что музыканты пошли на такие перемены ради денег.

В ответ на это Беннингтон обещал врезать каждому, кто встретится с ним на улице и скажет это вслух.

Самоубийство

Трагедия произошла 20 июля 2017 года — в этот день мог бы отпраздновать свой день рождения Крис Корнелл. За день до суицида Беннингтон вернулся домой из семейной поездки, потому что планировал поработать. Он покончил с собой в своем доме, не оставив предсмертной записки. В комнате Беннингтона была найдена недопитая бутылка алкоголя. Токсикологическая экспертиза показала, что в крови музыканта не было наркотиков.

Смерть Беннингтона стала полной неожиданностью для членов группы, так как в этот день ее участники планировали провести фотосессию, а через неделю — отправиться в тур. После произошедшего музыканты отменили североамериканскую часть турне.

У Честера осталось шестеро детей: трое от предыдущих отношений, в том числе один усыновленный, а также сын и дочери-близнецы, родившиеся в браке с Талиндой.

Как понять, что твой близкий на краю пропасти

После смерти мужа Талинда Беннингтон опубликовала видео, на котором Честер играет с семьей в настольную игру, улыбается, смеется и совсем не походит на человека, планирующего покончить с собой.

Однако именно это и произошло спустя 36 часов после того, как были сделаны эти кадры. Талинда подписала ролик: «У депрессии нет лица». Сама того не подозревая, она запустила в Сети большой флешмоб: люди делились своими историями борьбы с депрессией, а также фотографиями, которые были сделаны в тот период. На кадрах они улыбались, поэтому догадаться о том, через что они проходят, не представлялось возможным.

Психолог Артемий Сибирский рассказал, что один из признаков пребывания человека в депрессии можно отследить даже без психологического образования.

«Если у человека всегда статично позитивное настроение и состояние, то это тревожный звоночек. Но в целом радикальные истории, когда человек может пойти на самоубийство, очень редки. Согласно исследованиям, это очень маленький процент людей — порядка 0,2 процента», — объяснил эксперт.

Люди при депрессии могут скрывать свою болезнь, как и люди с булимией и другими расстройствами. Это для них свойственно. У человека с депрессией будет небольшая амплитуда эмоций.

«Человек, чтобы не чувствовать своей депрессии, чтобы не чувствовать уныния, пессимизма, апатии и так далее, закрывает свое психоэмоциональное восприятие. И тогда амплитуда его откликов, его реакций на какие бы то ни было внешние раздражители, триггеры или события минимизируется», — рассказал психолог.

Это такое состояние, при котором человеку «все по фигу». Многие называют это «дзеном», но куда более вероятно, что это апатия или даже депрессия.

«Суицид — это не выход. На второй год придется все равно остаться. Человек, если не прошел какой-то опыт в своей жизни, все равно будет вынужден его проходить. Если он сам верит в реинкарнацию, в какой-то потусторонний мир и так далее», — привел пример собеседник «ВМ».

С точки зрения духовности, абстрагируясь от религии, человек раз за разом перевоплощается и получает определенный опыт. Если он пытается избежать этого, то, как в школе, остается на второй год и все равно проходит нужные уроки.