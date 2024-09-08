Рианна вышла на публику в прозрачной накидке

Певицу и бизнесвумен Рианну раскритиковали за выход в откровенном наряде. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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36-летняя Рианна появилась на показе Alaïa, который состоялся 6 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Певица вышла на публику в блестящем корсете и стрингах, поверх которых надела накидку, украшенную кристаллами. Поп-исполнительница добавила к наряду массивные серьги, кольцо с бриллиантом и босоножки на каблуках на завязках. Бизнесвумен сделала объемную укладку и макияж с серебристыми тенями и розовыми губами.

Читатели Daily Mail осудили знаменитость.

«Я не знала, что сейчас модно прикрывать голое тело занавеской», «Вид сзади заставил меня усмехнуться», «Какой отвратительный наряд», «Рианна выглядит неловко и растерянно», «Рианна выглядит так, будто на ней шторка для душа», — писали в комментариях.

Недавно папарацци подловили певицу, когда она проводила время с A$AP Rocky и их сыновьями на пляже на Барбадосе. Поп-исполнительница была запечатлена в бикини, поверх которого надела черное прозрачное платье. Бизнесвумен купалась с рэпером и детьми.

Ранее Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с откровенными вырезами без белья.