Почему женщин травят за возраст и стоит ли пытаться выглядеть юной

Хейтеры вынудили актрису Надежду Сысоеву обратиться к косметологу. В комментариях под публикациями звезды в социальных сетях часто упоминали о ее разнице в возрасте с блогером Сашей Стоуном, с которым она была в отношениях, и утверждали, что та якобы старо выглядит. Это и подтолкнуло Сысоеву обратиться к врачу, но тот не стал навязывать вмешательство.

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Отчего женщин травят из-за возраста и почему неправильно пытаться выглядеть на 20, когда тебе 40 и больше, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Натальей Наумовой.

Специалист объяснила, что дело кроется во внутренней ценности женщины: насколько она комфортно себя чувствует в своем возрасте и насколько в целом готова принимать его. Раньше, когда женщины преимущественно не работали, их ценность заключалась в красоте.

— Быть привлекательной, сексуальной для мужчины, чтобы тот ее выбрал и в дальнейшем мог о ней заботиться. Также было важно то, насколько хорошо она сможет заниматься детьми. Мужчина должен был их содержать. Сейчас времена изменились, но некоторые пункты все еще остаются таким напоминанием. И некоторые люди все еще стремятся соответствовать этим требованиям, — рассказала эксперт.

Зачастую усидеть на двух стульях — и быть самой собой, и нравиться окружающим — не удается. Поэтому наступает такой момент, когда женщине важно понять: ей действительно хочется каких-то перемен или это желание угодить обществу?

— Женщинам необходимо задавать эти вопросы, возможно, посещать психолога, потому что в этом стремлении нравиться скрыто очень много причин. Например, желание нравиться маме, хотя ее может уже даже не быть в живых, а женщина все еще об этом печалится. В некоторых случаях за этим желанием кроется страх смерти, — отметила психолог.

Важно осознавать свои потребности и отличать их от желаний общества. И если это не истинные намерения человека, то не стоит их удовлетворять. Потому что в дальнейшем останется лишь разочарование.

— Например, актриса или любая другая женщина как-то улучшила свою внешность, но хейтеры все равно продолжают ругать ее уже за что-то другое. Получается, что и цель не достигнута, и идет разочарование. Соизмеряйте, думайте: действительно ли нам по пути, не хочу ли я удовлетворить потребности окружающих людей? Тем более что их потребности могут меняться постоянно, — подчеркнула эксперт.

Она напомнила: сколько людей — столько и мнений. А попытка угнаться за ними в конечном итоге может привести к серьезным проблемам. Это может быть депрессивный синдром, депрессия, в дальнейшем могут развиться безразличие и потеря интереса к жизни.

— В погоне за желанием нравиться окружающим женщина может сделать большое количество операций или вкалывать все больше и больше ботокса. Кажется, что чем больше чего-то она сделала, тем она становится красивее. Но общество все равно не принимает, — привела пример собеседница «ВМ».

В дальнейшем все это может приводить к различным расстройствам. Поэтому во избежание последних нужно следить в первую очередь за своим состоянием, комфортом.