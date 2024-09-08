В Москве демонтировали вывеску магазина «Пердеж» на Профсоюзной улице. Об этом сообщает «Подъем».

Баннер принадлежал «Первому дежурному магазину кроссовок». В Объединении административно-технических инспекций города Москвы объяснили, что он не соответствовал согласованному в столице дизайн-проекту.

«В ходе обследования установлено, что вывеска с текстом "Пердеж первый дежурный магазин кроссовок" размещена с нарушением п. 10.9 Правил, а именно: запрещается размещение вывесок, не соответствующих согласованным дизайн-проектам (предусмотрено размещение вывески без использования подложки)», — объяснили там.

Ранее в Подмосковье нашли магазин для взрослых с наркотиками в фаллоимитаторах.