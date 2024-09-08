– Как научиться нравиться себе?

Грядёт Международный день красоты, который отмечается 9 сентября. Многие твёрдо верят, что она способна принести счастье. Хотя примеров, когда обладательницы красивой внешности страдают от одиночества, немало. Действительно ли счастье и красота между собой связаны? Как стать красивой? Или хотя бы почувствовать себя таковой? Об этом мы говорим со знаменитым психологом и сексологом Евгением Кульгавчуком. Внешняя сторона — Насколько внешность влияет на восприятие нас окружающими людьми?

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– Красивая внешность действительно может производить благоприятное впечатление на окружающих людей. К красивым людям тянутся, с ними хотят дружить и даже использовать их присутствие рядом для повышения собственного статуса. И с этим бывают проблемы.

– Можно ли чувствовать себя неотразимой, не обладая завидной внешностью?

– Кроме объективных показателей, есть ещё и субъективные. Здесь огромное значение имеет самооценка. То есть порой более симпатичная женщина может комплексовать по поводу вымышленных недостатков и выглядеть натянуто. Другая женщина быть может быть менее симпатична, но, будучи уверенной в своей неотразимости, производит более благоприятное впечатление на окружающих, поскольку ведёт себя непринуждённо, раскованно и притягательно. Людям свойственно доверять мнению человека о самом себе.

Если он думает о себе недостаточно хорошо, то мы невольно воспринимаем его оценку как более объективную, ведь действительно – он знает себя лучше, чем мы его. В какой-то степени можно сказать, что мы все внушаемы. В социальной психологии мы можем наблюдать веерный эффект. Мы наблюдаем за восхищением и начинаем восхищаться сами.

– Считается, что красивые женщины счастливее. Но, с другой стороны, сколько настоящих красавиц так и остаются в одиночестве. В чём, на ваш взгляд, причина?

– Проблемы возникают не из-за красоты, а из-за проблем в голове. Дело в том, что некоторые красивые женщины начинают с самого раннего возраста отсеивать кандидатов на знакомство и настолько преуспевают в этом, что после совершенствования этого навыка у них самих не остаётся хорошего выбора.

Кроме этого, избыток предложения иногда способствует тому, что навыки соблазнения и очарования могут утрачиваться за ненадобностью.

Есть ещё один интересный момент. Несколько лет назад у меня консультировалась одна из известных звёзд, победительница достаточно престижного конкурса красоты. Она поделилась своими наблюдениями. Люди, которые хотели с ней познакомиться, были достаточно специфичными. Многие из них были довольно влиятельными и привыкшими добиваться своего. И рассматривали роман с престижной красавицей как способ потешить своё самолюбие и приятно провести время. А ей хотелось тёплых отношений, основанных на взаимном уважении и любви. Сама инициативу она не проявляла, поскольку были уже частично утрачены эти навыки. Мужчины, которые ей нравились, побаивались отвечать на её активности, считая, что они не смогут ей соответствовать.

В результате – при огромном количестве поклонников, большом количестве романов – внутреннее одиночество и неустроенная личная жизнь.

Мужчины, с которыми у неё не складывались отношения, иногда говорили ей, что при таком обилии поклонников они не чувствуют в ней надёжности. Поэтому они готовы встречаться в формате искромётного романа, но не готовы планировать будущее с ней на «длинную дистанцию». Поэтому красивая внешность добавляет иногда и определённые и проблемы, которые нужно порой решать с опытным психотерапевтом.

Своим взглядом

– Что важнее – нравиться себе или окружающим?

– В первую очередь, обязательно, очень важно нравиться себе. Но оценка должна быть не завышенная и не заниженная, а адекватная. Важно знать свои как плюсы, так и минусы. Огромную роль здесь играют родители. В процессе работы всегда важно смотреть «корни». Откуда всё начиналось. Это очень важно.

– Как научиться нравиться себе?

– Важно выйти из оценочных суждений в безусловное принятие. Оценочные суждения приводят к неврозам. Многие женщины, например, панически боятся старения. И на этих страхах зарабатывают целые индустрии. Вместо того, чтобы проработать комплексы в курсе психотерапии, многие боятся всю жизнь. Поэтому правильнее бы, по мне, ставить вопрос не «как стать красивой», а как «быть для себя красивой». И счастливой, что значительно важнее.

– Как стать красивой, чтобы нравиться другим?

– Здесь нужно понимать, что как ни старайся, всегда кому-то мы будем НЕ нравиться. Кому-то высокий рост понравится, а кому-то – нет. На каждый товар, как говорят, есть свой купец. Поэтому важно сосредоточиться на своей аудитории. Ценить её, любить, уважать. Принять, что кому-то не нравиться мы можем, принять их выбор. И, конечно, это должно быть безразлично. Ведь действительно, мы не всесильные боги, чтобы менять ход мыслей всех людей. Это ведь уже на психиатрию похоже, не правда ли? Поэтому ищем тех, кому нравимся, и стараемся ПОДДЕРЖИВАТЬ это светлое чувство. И не тратим ни минуты на то, чтобы пытаться нравиться тем, с кем не по пути. Такой вот простой рецепт успеха в этой области. Нравиться надо тем, с кем это взаимно. И никак иначе.

Родителям важно показывать с детства ребёнку его уникальность и красоту. Объяснять, что контрольный пакет счастья должен быть только внутри, никогда его нельзя отдавать наружу, хрупкая конструкция может получиться. И когда будет принятие себя, когда найдётся своя аудитория, тогда важно уметь сохранять и беречь свой новый мир. И всё совпадёт и встанет на свои места. …Важно в раскрытии этого вопроса затронуть ещё один философский момент. Все помнят фразы великих о красоте.

«Красота спасёт мир» – Фёдор Достоевский. «Истинная красота заключается всё-таки в чистоте сердца» – Махатма Ганди. Я хотел бы обратить внимание на ответственность, которую даёт красота. Важно экологично ею распоряжаться. Не эксплуатировать её, разбивая сердца. Уметь отказывать не надменно, а по-доброму. Уметь выстраивать границы.

Красота – это как ум. Умный человек может быть добрым или злым. И злой гений вдвойне опасен для окружающих и общества. То же самое с красотой. Важно нести в мир хорошее. Не рекламировать образ жизни, который может разрушать судьбы людей. Ведь многим, особенно молодым девушкам, свойственно подражать. Важно стараться быть достойным примером. И нести в мир красоту не только внешнюю, но и внутреннюю.

Советы по повышению самооценки

1. Начните с правильного завершения дня. Возьмите за привычку хвалить себя хотя бы за три эпизода, где вы нравились себе за день. Умейте ксерокопировать счастье. Это очень полезный навык. Умейте улыбаться себе в зеркале каждый день.

2. Умейте и учитесь сокращать и прерывать токсичные отношения. Многие люди тратят огромное количество энергии на то, на что тратить не нужно. И им не хватает времени потом на хорошее и светлое. Умейте делать уборку не только в доме, но и в отношениях. Не бойтесь терять то, что портит вам жизнь. Консалтинг без запроса в виде токсичных, беспардонных комментариев в стиле – «Ты располнела», «Ты что напялила на себя?» – пресекайте. Умейте себя защищать. Кто кроме нас это должен делать?

3. Смелее обращайтесь за профессиональной помощью. Пробуйте. Ищите своего специалиста. Классный курс психотерапии или коучинга действительно может творить чудеса. Люди порой преображаются. Когда слышишь слова благодарности за свою работу, это очень мотивирует двигаться вперёд. Менять нужно порой не внешнее, а внутреннее.

Сколько женщин ходит на бесконечные операции и процедуры, а полного удовлетворения нет. Потому что начинать нужно с внутреннего, а не с внешнего. Важно вовремя начать жить полноценной, наполненной, счастливой жизнью.