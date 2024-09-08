Пары хотят обязать проходить консультации психолога до развода

В Госдуму собираются внести законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Соответствующую инициативу подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает РИА Новости.

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Действующим законодательством предусматривается возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения в пределах трех месяцев, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Данным проектом закона предлагается обязать суды применять указанные меры, а также ввести аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке.

Кроме того, предлагается уточнить нормы по примирению супругов, так как авторы проекта считают, что сейчас они сводятся исключительно к сроку для примирения. Речь, в том числе, идет об оказании «социально-психологических услуг».

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина ранее предложила провести в стране «специальную демографическую операцию». По ее мнению, в каждой семье должно быть четверо-пятеро детей.

Ранее депутат Госдумы раскритиковала идею о надзоре работодателей за рождаемостью.