Социолог МГУ перечислил недостатки знакомств «на улице»

В таких случаях у людей нет «предварительной информации» друг о друге.

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Не исключено, что понравившийся человек в браке или «на 10 лет старше».

Дейтинг-приложения, в свою очередь, позволяют заранее «отклонять» неподходящих кандидатов, отметил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Этот способ достаточно распространённый, потому что он, конечно, имеет ряд преимуществ. Когда знакомятся через сайт для знакомств, во-первых, люди, которые вышли на этот сайт, они свободны, не состоят в браке или в каких-то устойчивых отношениях с кем-то другим и в знакомстве заинтересованы. Когда, например, случайно познакомились мужчина и женщина, они ничего друг о друге не знают. Она внешне ему понравилась, он может не знать, что она на десять лет его старше, он может не знать, что у неё двое детей, он может не знать, что она замужем, он ничего о ней не знает. Просто понравилась и всё. А вот при организованном с помощью сайтов знакомств брачном выборе применяются фильтры. Они не всегда помогают, поскольку многие люди, предпочитающие этот организованный брачный выбор, скрывают своё семейное положение, указывают неправильный возраст — это всё, конечно, бывает. Но в целом, всё-таки считается, что при организованном брачном выборе можно отклонять заранее неподходящие кандидатуры».

Ранее стало известно, что 46% мужчин не пойдут на свидание с увеличившей губы девушкой. Такие данные приводит газета «Известия», ссылаясь на исследование приложения для знакомств Mamba. Отмечается, что при этом почти каждый пятый респондент заявил, что согласен оплатить пластическую операцию для своей подруги, а 14% отметили, что с удовольствием подскажут, что ей следует поправить.