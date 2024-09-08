Почему люди несут свои проблемы на работу

Треть россиян хотя бы раз плакали на работе. В основном из-за проблем на производстве, хотя некоторые и по личным обстоятельствам... Почему мы несем свои проблемы на работу?

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Сервис SuperJob обнародовал данные исследования. Согласно им, каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе. Причем 15 процентов всех опрошенных, то есть каждый седьмой, плакали неоднократно и по разным причинам. А 13 процентов плакали, что называется, «по делу» — только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и т.д.), 5 процентов опрошенных плакали лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью.

Кто склонен лить слезы

Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, а также продавцов.

«Работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями, — считает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. — Однако нужно понимать и другое: для многих работа — это большая часть жизни. Даже если люди не в офисе и не на заводе, они о работе думают. Иными словами, мы вовлечены в трудовую деятельность еще и эмоционально».

Больше всего терпимы к слезам молодые сотрудники. 37 процентов респондентов в возрасте до 34 лет считают, что плакать на работе — это нормально. Причем как женщинам, так и мужчинам! Почти столько же (35 процентов представителей молодежи) говорят, что это недопустимо. Остальные сомневаются.

«Поздравляю: мы вырастили поколение "нытиков", — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Получается, что многие из молодых людей не имеют представления о мужских и женских стандартах поведения. Вернее, они их смешивают. Плачущего мужчину они воспринимают не как слабака, а как человека "с развитым эмоциональным интеллектом". Если задуматься, то ничего удивительного. В России 75 процентов населения живет в городах, и все больше в мегаполисах, где граница между полами становится все более условной — и в одежде, и в поведении».

Еще один любопытный факт: чем ниже у сотрудников зарплата, тем терпимее они относятся к слезам. Так, среди людей, зарабатывающих меньше 50 тысяч рублей в месяц, 26 процентов считают, что плакать на работе можно. А среди тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч в месяц, — только 19 процентов.

«Я предполагаю, что люди, которые больше зарабатывают, это либо руководители разного уровня, либо квалифицированные специалисты. И те и другие лучше умеют владеть собой, иначе они не добились бы карьерных успехов», — считает Наталья Голованова.

Признались, что сами плакали на работе, 44 процента респондентов в возрасте до 34 лет и 45 процентов тех, кто зарабатывает до 50 тысяч. Среди людей в возрасте 45+ признались, что плакали, 28 процентов. А среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей, — только 8 процентов. Чем выше зарплата — тем меньше эмоций? Получается так.

Богатые — тоже, но реже

Психолог-консультант Сергей Томашевский уточнил важный момент:

«Есть, например, люди с ярко выраженным истероидным компонентом: они любят, чтобы на них обращали внимание. Они, как правило, ярко одеваются, громко разговаривают и любят проявлять эмоции на людях. Такой человек может разрыдаться при всем честном народе не потому, что ему грустно, а чтобы на него посмотрели, — пояснил эксперт. — Они могут плакать или, напротив, громко смеяться где угодно: в метро, парке, кинозале. Везде, где много народа».

Эксперт также считает, что относительно низкое число «плакс» среди людей в возрасте и тех, кто хорошо зарабатывает, легко объяснимо.

«Человек, который давно работает, попадал в разные ситуации, у него есть опыт. Если на молодого сотрудника накричал начальник, он может посчитать это концом света и разрыдаться. Сотрудник постарше с этим уже не раз сталкивался, он просто пожмет плечами и пойдет дальше работать: для него это не стресс, а рабочий момент, почти рутина, — поясняет Томашевский. — Что касается сотрудников с высокой зарплатой, то они, как правило, квалифицированные профессионалы. А квалификация предполагает, что они больше знают и умеют решать более сложные, чем остальные, задачи. Иными словами, этих людей сложнее поставить в тупик и этим добиться проявления эмоций. Да, "богатые тоже плачут". Но куда реже. Зачем им плакать, если они знают, что и как делать?»

К тому же, как пояснил эксперт, многие квалифицированные специалисты, чья работа связана с высокими нервными нагрузками, сейчас сидят на антидепрессантах.

«Раньше стресс глушили алкоголем, причем часто на рабочем месте, — рассказывает эксперт. — Сейчас традиция офисного пьянства медленно, но уходит. Зато приходит мода на таблетки "от нервов"».

По данным популярного сервиса для ведения товарного учета в розничной торговле «Контур. Маркет», Москва лидирует среди регионов России по продажам антидепрессантов — как по росту спроса, так и по количеству проданных упаковок. Так, за первое полугодие 2024-го жители столицы купили 128 609 пачек антидепрессантов — это на 18 процентов больше, чем за второе полугодие 2023 года.

Чего нервничаем?

За год россияне стали чаще нервничать из-за больших объемов работы. Из другого опроса SuperJob выяснилось, что топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе: отношение руководства (15 процентов опрошенных), непрофессионализм команды (9 процентов) и высокая нагрузка (8 процентов). Еще по 7 процентов россиян нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и т.д.). У 6 процентов стресс вызывает маленькая зарплата. У 5 процентов респондентов — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 7 процентов общего числа опрошенных.

«Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок. А женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег, — рассказывает Наталья Голованова. — Что интересно, по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще нервничать из-за большой нагрузки (8 против 3 процентов в 2023 году) и, напротив, меньше раздражаться из-за поведения коллег (7 и 14 процентов соответственно)».

Сергей Томашевский считает:

«Испытывать на работе стресс — это нормально. Ведь вас для этого пригласили: чтобы вы решали какие-то задачи. Причем, обратите внимание, чем сложнее задача, тем больше за ее решение платят. Другой вопрос, что уровень стресса нужно контролировать, чтобы он не перешел в депрессию. Если любые неприятности на работе приводят вас в ярость или, напротив, к такому унынию, что хочется заплакать, то нужно либо менять работу, либо идти в районный ПНД — психоневрологический диспансер».

Как пояснил эксперт, бояться визита туда не стоит.

«Вы побеседуете с психологом, сдадите ряд тестов. Затем он отправит вас к психотерапевту, который подберет варианты исправления ситуации, — пояснил Сергей Томашевский. — Возможно, вам назначат успокоительные средства растительного происхождения. Возможно, антидепрессанты. Возможно, снотворное, если у вас проблемы со сном. В любом случае, если вас беспокоит ваше психологическое состояние, нужно обращаться к профессионалам. Алкоголь и "разговор с другом" вас точно не вылечат».

Расслабиться и выжить

Как контролировать уровень стресса на работе:

Не «убивайтесь». Старайтесь работать размеренно, деля сложную задачу на несколько частей и делая эти части поочередно;

Каждые 50 минут делайте перерывы на 10 минут;

Пейте больше жидкости;

Не несите работу домой: сделайте так, чтобы дома о работе вам ничего не напоминало;

Никогда не пропускайте отпуск;

Если работа сидячая, после нее всегда старайтесь подвигаться. В идеале — в спортзале, но можно просто пройтись полчаса, чтобы снять напряжение.

Кстати

Друзья на работе есть у 48 процентов россиян: чаще всего — у медсестер, продавцов-консультантов и дизайнеров, реже всего — у бухгалтеров, переводчиков и аудиторов. По данным сервиса SuperJob, близкие и доверительные отношения с сослуживцами женщины выстраивают чаще мужчин (51 против 45 процентов).

Прямая речь

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН: