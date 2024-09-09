Эксперты рассказали, как приободрить себя осенью

Осень — вдохновляющая пора для поэтов и художников. Но пока их очаровывают "в багрец и золото одетые леса" и умиротворяющее шуршание листьев, люди, далёкие от творчества, ощущают грусть и упадок сил. Как сделать осень продуктивной и наслаждаться ею?

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Как её узнать?

Психолог Елена Дьячкова объясняет осеннюю хандру следующими факторами:

Уменьшение количества солнечного света в осенне-зимний период влияет на уровень серотонина и мелатонина в организме, что приводит к изменениям в настроении и нарушению сна; Биологические ритмы тоже меняются - изменения в циркадных ритмах (суточных циклах) вызывают дисбаланс в гормонах, связанных с настроением; Есть и генетическая предрасположенность к сезонному аффективному расстройству. У людей, у которых родственники страдают или страдали депрессией, может быть более высокий риск развития сезонного аффективного расстройства; К психологическим причинам относят подверженность стрессам и низкий уровень социальной поддержки; И вообще общее состояние здоровья также влияет на развитие либо отсутствие сезонного аффективного расстройства. При хронических заболеваниях может также увеличиваться риск развития осенней депрессии; Наша физическая активность влияет на психическую, а психическая, в свою очередь, влияет на физическую. Отсюда недостаток физической активности: негативно сказывается на психическом здоровье и тоже может быть одной из причин развития осенней хандры.

Как ещё можно распознать осеннюю хандру?

Психолог, КПТ-терапевт Оливия Косс перечислила основные признаки:

Снижение активности, стремление к уединению, апатия. Не хочется ни с кем общаться или выходить из дома

Повышенная раздражительность, обидчивость. Всё начинает раздражать, кажется, что все вокруг "достали"

Усталость, сонливость, рассеянное внимание, грусть и подавленное настроение

Негативное отношение к себе, обесценивание собственных достижений, претензии и недовольство собой.

Как с нею бороться?

Оливия Косс рекомендует, прежде всего, не паниковать и оказать себе поддержку.

"Во-вторых, осеннюю хандру можно преодолеть, поставив перед собой новую цель. Сейчас, как никогда, важно иметь мечту или цель, чтобы ожидание приятных событий стало лекарством от осеннего уныния. Направьте мысли на достижение желаемого. Сделайте первый шаг, начните действовать — это придаст вам мотивации и энергии. Мысли о путешествии, исполнении давней мечты или необычном праздновании Нового года вызовут радость и выброс позитивных эмоций, что поможет улучшить эмоциональное состояние", — добавила она.

Елена Дьячкова предлагает бороться с хандрой при помощи витаминов:

"В периоды, когда светит солнце, стоит выйти на прогулку, чтобы получить достаточную порцию естественного света. Важно также принимать витамин D. У многих людей отмечается дефицит этого витамина. Приветствуется любая приятная человеку физическая активность, что поможет поддерживать хорошее настроение и энергию", — говорит эксперт.

Добавляя к этому ещё несколько пунктов, которые могут сделать осень более атмосферной и зарядить вас энергией:

Создать вокруг себя комфортную атмосферу дома и на рабочем месте. Добавить в домашний декор свечи, огоньки, теплые цвета (визуальный комфорт), пушистые пледы и уютную одежду (кинестетический комфорт), любимую музыку (аудиальный комфорт), аромасвечи, аромапалочки (ольфакторный комфорт).

Включить в режим дня какие-то релаксационные практики — просто отдых или горячую ванну, какие-то медитативные или молитвенные практики, сеанс активной релаксации, массаж или другие телесные техники, йогу и т.д.

Составить список «100 моих радостей» и находите время для 3-5 своих маленьких радостей в день. Обратите внимание на моменты позитива и благодарности в своей жизни.

Заботьтесь о себе и делайте то, что радует вас — это скрасит любое время года.