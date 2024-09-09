Найден необычный способ разжечь угасшую страсть

Секс-коуч Джорджия Грейс считает, что дистанция между партнерами помогает надолго сохранить или разжечь угасшую страсть в сексе. Необычный способ добавить огня в отношения она назвала в беседе с Fashion Journal.

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Чтобы объяснить свое мнение, Грей привела в пример кулинарную аналогию.

«Если бы вы каждый день ели только шоколадный торт, вскоре вы бы на него не захотели даже смотреть. То же самое происходит, если вы постоянно находитесь рядом с партнером», — считает эксперт.

Чтобы избежать пресыщения в сексе, она посоветовала парам сохранять дистанцию друг с другом. Для этого можно, например, весь день находится в разных комнатах и заниматься своими делами или время от времени развлекаться или проводить отпуск по отдельности. Еще один необычный способ, который предложила Грейс, — не прикасаться к партнеру в течение дня. По ее словам, после такого воздержания контакт будет более осознанным, чувственным и сексуальным.

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