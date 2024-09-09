Ученые назвали утреннюю привычку, которая ведет людей к бедности

Эксперты обнаружили, что утренние привычки играют важную роль в формировании финансового благополучия. Одной из самых опасных является пробуждение впритык к началу рабочего дня.

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Исследования показывают, что успешные люди, такие как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, начинают свой день рано, уделяя время физическим упражнениям, самообразованию и личным делам. Это дарит им заряд энергии и мотивации на день.

Привычка просыпаться прямо перед началом рабочего дня лишает человека возможности спокойно начать день. Это может привести к стрессу и снижению продуктивности, а недостаток утреннего времени мешает заниматься саморазвитием и планированием, что в дальнейшем может привести к финансовым трудностям.

Эксперты советуют использовать время перед работой на занятия, способствующих росту. Это могут быть чтение, физические упражнения или планирование дня.