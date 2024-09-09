Мужчины назвали самые непривлекательные женские хобби

Проведенный сервисом SuperJob опрос показал, какие увлечения и хобби женщин не нравятся мужчинам.

«Четверо из десяти мужчин (39%) уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвертый мужчина (26%) назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию. 13% мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием», – цитирует результаты опроса РИА Новости.

При этом в число самых непривлекательных для мужчин вошли шоппинг, сериалы, автомобили и рыбалка.

Ранее «СП» писала о том, что депутаты Государственной думы внесут законопроект, который предусматривает консультацию семейных пар с психологом перед их решением развестись.