Психолог назвал главный плюс холостяцкой жизни

Главным плюсом холостяцкой жизни является свобода, в том числе финансовая, рассказал NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. Он отметил, что у неженатых мужчин больше времени остается на хобби.

Главный плюс — полная свобода, но только если мужчина живет отдельно от родителей. Возможность проводить время с тем, с кем хочется, и так, как хочется. Никому не нужно отчитываться. Финансовая свобода, отсутствие расходов на других, кроме себя. Свобода в выборе места отдыха и его продолжительности, — заявил Кононов.

По его словам, холостяк — не всегда безответственный эгоист, живущий для себя. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни из-за негативного опыта общения с женщинами.

Может показаться, что холостяк — безответственный эгоист, живущий для себя. Но это не всегда так. Некоторые мужчины осознанно выбирают такой образ жизни из-за негативного опыта общения с женщинами и неспособности самостоятельно справиться с психологической травмой, — подытожил Кононов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в России могут появиться медиаторы, которые будут заниматься примирением желающих развестись супругов. Такой специалист также будет ответственным за то, чтобы муж и жена смогли услышать друг друга.