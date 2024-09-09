Специалист оценил идею проходить примирительную процедуру при разводе

Клинический психолог Андрей Пилипенко оценил в беседе с RT идею проходить примирительную процедуру при разводе.

«Решение о расторжении брака — очень сложное. Очень часто основными жертвами решения родителей становятся их дети. И, конечно же, в задачи государственной политики охраны семьи и детства входит и дать шанс паре одуматься, или хотя бы точно увериться в своём решении», — считает специалист.

По его словам, если у пары есть сомнения, то она «обратится к семейному психологу за поддержкой и без дополнительных законодательных обязательств».

«С другой стороны, заключение семейного психолога, привлечённого участниками бракоразводного процесса и/или по решению суда, может стать важнейшим доводом для вынесения окончательного судебного постановления. В целом данный вопрос требует обсуждения в профессиональных сообществах юристов, психологов, общественно-политических и религиозных объединениях», — добавил Пилипенко.

Ранее стало известно, что Минюст России прорабатывает вопрос о законодательном введении обязательной процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу.