Четыре фразы, которые выдадут мужчину-сексиста

Наверное, один из самых неприятных типов мужчин, которые могут вам встретиться на пути — сексист обыкновенный. К счастью, такой мужчина довольно быстро выдает себя, главное, вовремя обратить внимание на определенные фразы, о которых нам рассказал психолог Виктор Симонов.

© Unsplash

«Да вам всем нравится такое обращение»

Как правило, речь идет о грубом нарушении границ, ведь сексист практически никогда не учитывает личное пространство женщины.

Виктор: «В нашей культуре мужчины нередко трактуют отказ женщины как согласие, из-за чего домогательства становятся практически нормой. Фраза: „Женщинам нравятся приставания“ должна вас серьезно насторожить».

В будущем с подобным партнером вы можете забыть о личном пространстве и собственном мнении.

«Семья — забота женщины»

Довольно популярная фраза, которую многие женщины воспринимают положительно. В большинстве случаев фразы по типу: «Женщина всегда занимается только домом» не говорят о желании мужчины взять на себя обязанности главы семьи, как кажется некоторым представительницам прекрасного пола. Наш эксперт поясняет, что в отношениях с подобным мужчиной о ваших женских обязанностях вы будете слышать постоянно, при этом мужчина будет уверен, что вы не в праве от него что-либо требовать.

«Неплохо для женщины»

Сомнительный комплимент, который не стоит воспринимать положительно.

Психолог: «Мужчина таким образом показывает, что сомневается в ваших словах/действиях не по причине отсутствия квалификации, а просто потому что вы женщина».

Продолжать общение с тем, кто будет и дальше делать вам замечания, опираясь лишь на факт, что вы женщина, не учитывая особенности вашей личности, или же нет, решать только вам.

«Что еще от женщины ждать!»

Классическое обобщение, которое так любят манипуляторы и настоящие сексисты. Если хотите убедиться, что имеете дело с мужчиной-сексистом, послушайте его внимательно. Довольно быстро такой кавалер начнет ссылаться на женскую логику и образ мышления: «Что еще ждать от женщины?», «Женщина за рулем? Ну, все понятно» и т. д. Если подобные вещи вы слышите регулярно, задумайтесь, готовы ли вы всегда в чем-то уступать и проигрывать партнеру лишь на том основании, что вы женщина?