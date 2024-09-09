Юрист рассказал, можно ли сохранить брак с помощью медиатора

Чтобы сохранить брак, можно обратиться за помощью к медиатору, рассказал в беседе с Readovka.News юрист Дмитрий Краснов. По его словам, этот специалист может помочь супругам услышать друг друга.

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"Медиативная практика, разработанная для разрешения семейных конфликтов и доказавшая свою эффективность в последние годы, может служить основой для новых процедур", — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что такой способ может помочь сохранить семьи, которые хотят развестись, однако нельзя назвать медиацию универсальным методом решения проблемы. Медиаторы будут работать с обоими супругами. Кроме того, отечественные суды уже практиковали отсрочку решений по разводу.

"Сегодня государство вводит ряд экономических мер для поддержки семей, таких как материнский капитал, помощь многодетным и малоимущим семьям, а также создаются новые образовательные и спортивные учреждения", — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, по которому супругам придется проходить примирительную процедуру при разводе. Документ создается в рамках госполитики в сфере защиты семьи, сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.