Как стресс влияет на состояние организма и что с этим делать

От стресса, увы, никто не застрахован. Помимо того что это состояние доставляет неприятные эмоции, оно еще может сказаться на общем здоровье и самочувствии. Какие физические симптомы вызывает стресс и как избавиться от этого состояния, «Вечерней Москве» рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

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Она объяснила, что на фоне стресса вырабатываются определенные гормоны. Этот процесс может привести к болям, повышению температуры тела и другим неприятным ощущениям.

«Организм пытается всеми возможными способами показать, когда человек перерабатывает, переутомляется и оказывается в стрессовом состоянии. Тогда поднимается давление или температура, вынуждая его наконец-то лечь и отдохнуть. Из-за эмоционального стресса может меняться давление, расти уровень сахара в крови», — предупредила врач.

Когда наступает стрессовая ситуация и появляется недомогание, первое, что нужно сделать: попытаться избавиться от стресса. В этом могут помочь, к примеру, физические упражнения, будь то приседания, подъем по лестнице и другая двигательная активность, отметила иммунолог.

«Нужно уметь слышать, какие чувства бушуют внутри человека, что его больше всего беспокоит, почему у него возник стресс после той или иной ситуации. Когда человек начинает это осознавать, ему становится легче, организм уже не дает негативную реакцию», — пояснила собеседница «ВМ».

По словам специалиста, от стресса может помочь умывание холодной водой или прием успокоительных средств, но лучше всего направить его на физическую активность.

«Это самый эффективный способ. Хотите потанцевать — потанцуйте, или займитесь спортом, или идите на прогулку. Наши два защитных механизма, которые задуманы природой в борьбе со стрессом, — это «бей» или «беги», — подчеркнула терапевт. — Можно дать ногам ощущение бега быстрой ходьбой, подъемом в гору, прогулкой или бегом — подойдет любое движение».

Другой способ — доказать себе, что ты способен бороться и защищаться, продолжила врач. Это можно проявить в видах спорта с различными толкательными движениями, например, в баскетболе, футболе или хоккее.

«Или единоборства, чтобы легально нападать или защищаться. Это позволит подтвердить мозгу: я способен защитить себя в некомфортной ситуации», — заверила Ярцева.

Важно высыпаться, чтобы повышать свою стрессоустойчивость, по возможности ложиться раньше 9–10 часов вечера, посоветовала терапевт.

Также благотворное воздействие окажут различные увлечения человека. Хобби — это возможность находиться в среде, где человеку комфортно и ему нравится, чем он занимается, заключила собеседница «ВМ».