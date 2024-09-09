Психолог рассказал о способах предотвратить выгорание

Психолог Аполлинария Гаудиум рассказала, что на выгорание может указывать ряд признаков, среди которых — усталость, опустошение и апатия, а также потеря вкуса к жизни.

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Надо стараться предотвращать выгорание на стадии зарождения, так как в запущенном виде это может повлиять и на физиологическое состояние человека, объяснила она в беседе с РИАМО.

«Первым шагом на пути к профилактике эмоционального и психологического выгорания должно стать разнообразие в привычном распорядке жизни. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, походы в театр или кино», — отметила Гаудиум.

Также, по её словам, предотвратить выгорание помогают медитация и смена обстановки и ритма жизни.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь-восемь часов, и она не меняется в течение всей жизни.