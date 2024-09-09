Что в речи партнера указывает на скорый разрыв отношений

Признаки грядущего разрыва отношений могут проявляться за несколько месяцев до расставания в повседневных разговорах, даже если партнеры еще не успели осознать, что их отношения рушатся, — считают ученые из Техасского университета.

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«Оказывается, лексикон незаметно меняется задолго до сознательного решения прекратить отношения», — пишет The Conversation со ссылкой на исследование.

Ученые сделали необычное открытие с помощью соцсетей: сперва выявили группу из 6803 человек, которые писали о своих расставаниях, а затем проанализировали публикации за год до и после разрыва. По результатам анализа более миллиона текстов эксперты пришли к выводу, что предсказать расставание по публикациям человека в Сети можно за три месяца.

Одним из основных изменений в речи считается более частое использование местоимения «я» вместо «мы» в постах на сторонние темы. Менее очевидный признак — уход от аналитического мышления. На грани расставания язык становится более неформальным, в текстах реже упоминаются абстрактные идеи и чаще — другие люди. Речь становится прежней в среднем через шесть месяцев, хотя некоторые переживают разлуку с некогда любимым человеком гораздо дольше.