Что нужно знать, чтобы принять правильное решение

Психолог Аполлинария Гаудиум рассказала, что знание своих сильных и слабых сторон помогает принимать верные решения в жизни.

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«У каждого из нас есть сильные стороны. Например, таланты от природы. И есть сферы жизни, в которых мы уязвимы», — поделилась она в беседе с РИАМО.

В тех сферах жизни, где человек недостаточно силён, можно обращаться за советом к более опытным людям, а кроме того, можно стараться развивать свои слабые стороны, добавила Гаудиум.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь-восемь часов и не меняется в течение всей жизни.