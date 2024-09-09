Психолог объяснил, почему не стоит искать символизм в нашей жизни

Не стоит «увлекаться» поиском символизмов в происходящем.

© unsplash

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

«Когда мы так себя запугиваем — "просто так в жизни ничего не случается", "поплатился за что-то", "за грехи рассчитался" — это связано с магическим мышлением. Не увлекайтесь им, это в чистом виде защитный механизм от жизни. Всё, что связано с нашей жизнью, мы можем контролировать. Когда мы говорим: "Судьба такая", "Всё в руках всевышнего" мы передаём ответственность вселенной за всё, что происходит у нас в жизни. Фаталисты все косяки и недоработки свешивают на судьбу. Через какое-то время такого фатализма человек обучается беспомощности, ведь у него на всё судьба. Судьба — это только там, где вы не могли предсказать смерть или погодные условия, а во всём остальном вы можете отследить причинно-следственную связь».

Ранее психолог перечислила признаки патологического избегания реальности. Это, в частности, трудоголизм, «бесконечное студенчество» и «упоротое зожничество». Если человек всецело погружён в подобное занятие, это говорит о том, что его психика не справляется с происходящим и «застревает в выдуманном мире», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.