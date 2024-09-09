Специалист рассказал о влиянии соцсетей на здоровье

Трудно представить себе сейчас день без проверки ленты новостей или обмена сообщениями с друзьями. Соцсети предлагают уникальные возможности для общения, самовыражения и доступа к информации. Однако за этими возможностями скрываются и определенные риски для психического здоровья. Сколько времени проводить в социальных сетях опасно, с какими проблемами и почему сталкиваются дети и подростки на фоне популярности интернет-платформ, рассказала изданию «Вести Подмосковья» руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова.

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Различные исследования показывают, что активное использование соцсетей может значительно влиять на эмоциональное состояние, особенно подростков. По данным американских ученых, существует прямая связь между временем, проведенным в социальных сетях, и развитием депрессии. Так, риск депрессивных симптомов и эмоциональных проблем увеличивается на 55% у подростков, которые проводят в социальных сетях более трех часов в день. Кроме того, 10% детей в возрасте 13-17 лет на этом фоне начинают сталкиваться с суицидальными мыслями или самоповреждениями (селфхарм - преднамеренное повреждение своего тела).

Похожая ситуация и среди взрослой интернет-аудитории. Согласно исследованиям, 27% пользователей, проводящих свыше трех часов в соцсетях, говорят о признаках депрессии. Кроме того, социальные сети негативно влияют на самооценку, отметила специалист.

Кроме того, многие подростки, проводя время в интернете, сравнивают себя с другими, что снижает их самооценку. Например, часто можно слышать истории детей, которые теряют уверенность в себе, наблюдая за чужими идеальными фотографиями в Сети. Так, 46% подростков сообщили об ухудшении восприятия своего тела под влиянием соцсетей, а 40% отметили снижение самооценки. Не менее важным является влияние социальных сетей на возникновение рискованного поведения у подростков – данный риск возрастает на 30%.

«Чтобы минимизировать негативное влияние социальных сетей на ментальное здоровье, ограничьте время в соцсетях. Установите лимит — 1-2 часа в день. Можно воспользоваться специальными приложениями на смартфоне. Управляйте своим временем. При четком распорядке дня, в котором запланированы и дела и разнообразный отдых, меньше риск обнаружить себя бесцельно листающим ленту. Отключите уведомления. Заходите в соцсети только в определенное время, не отвлекаясь на ответы на сообщения или комментарии. Замените просмотр соцсетей на другое занятие. Продумайте альтернативы - например, когда хочется взять в руки телефон, выберите книгу, прогулку или спорт», - посоветовала Ольга Бакшутова.

Также специалист предложила устраивать выходные, насыщенные жизнью без соцсетей, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от постоянного онлайн-присутствия.