Специалист рассказал о влиянии соцсетей на здоровье

В соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе возрастет риск депрессии и селфхарма - специалист
Трудно представить себе сейчас день без проверки ленты новостей или обмена сообщениями с друзьями. Соцсети предлагают уникальные возможности для общения, самовыражения и доступа к информации. Однако за этими возможностями скрываются и определенные риски для психического здоровья. Сколько времени проводить в социальных сетях опасно, с какими проблемами и почему сталкиваются дети и подростки на фоне популярности интернет-платформ, рассказала изданию «Вести Подмосковья» руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова.
Различные исследования показывают, что активное использование соцсетей может значительно влиять на эмоциональное состояние, особенно подростков. По данным американских ученых, существует прямая связь между временем, проведенным в социальных сетях, и развитием депрессии. Так, риск депрессивных симптомов и эмоциональных проблем увеличивается на 55% у подростков, которые проводят в социальных сетях более трех часов в день. Кроме того, 10% детей в возрасте 13-17 лет на этом фоне начинают сталкиваться с суицидальными мыслями или самоповреждениями (селфхарм - преднамеренное повреждение своего тела).
Похожая ситуация и среди взрослой интернет-аудитории. Согласно исследованиям, 27% пользователей, проводящих свыше трех часов в соцсетях, говорят о признаках депрессии. Кроме того, социальные сети негативно влияют на самооценку, отметила специалист.
Кроме того, многие подростки, проводя время в интернете, сравнивают себя с другими, что снижает их самооценку. Например, часто можно слышать истории детей, которые теряют уверенность в себе, наблюдая за чужими идеальными фотографиями в Сети. Так, 46% подростков сообщили об ухудшении восприятия своего тела под влиянием соцсетей, а 40% отметили снижение самооценки. Не менее важным является влияние социальных сетей на возникновение рискованного поведения у подростков – данный риск возрастает на 30%.
«Чтобы минимизировать негативное влияние социальных сетей на ментальное здоровье, ограничьте время в соцсетях. Установите лимит — 1-2 часа в день. Можно воспользоваться специальными приложениями на смартфоне. Управляйте своим временем. При четком распорядке дня, в котором запланированы и дела и разнообразный отдых, меньше риск обнаружить себя бесцельно листающим ленту. Отключите уведомления. Заходите в соцсети только в определенное время, не отвлекаясь на ответы на сообщения или комментарии. Замените просмотр соцсетей на другое занятие. Продумайте альтернативы - например, когда хочется взять в руки телефон, выберите книгу, прогулку или спорт», - посоветовала Ольга Бакшутова.
Также специалист предложила устраивать выходные, насыщенные жизнью без соцсетей, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от постоянного онлайн-присутствия.