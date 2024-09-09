Восемь вещей, которые нужно сделать осенью

Осень — время ярких красок, размышлений и неспешных прогулок. Рассказываем, чем заняться, чтобы прочувствовать все плюсы сезона и не упустить время.

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Устройте осеннюю фотосессию

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Пестрые листья могут добавить фотосессии ярких красок и сезонного колорита, но совсем не обязательно дожидаться листопада. Межсезонье — отличное время для съемки на улице благодаря комфортной температуре: лоб не покроется испариной из-за экстремальной жары, а нос не раскраснеется от мороза. Пользуйтесь случаем, чтобы обзавестись красивыми, живыми кадрами на свежем воздухе.

Попробуйте новые рецепты

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Самое время насладиться не только осенними пейзажами, но и главным преимуществом сезона — доступным урожаем с местных садов и ферм. Обязательно попробуйте приготовить что-нибудь с тыквой, поэкспериментируйте с рецептами шарлотки или грушевыми десертами. Конечно, много чего можно найти в супермаркете круглый год, но урожай из теплиц редко может конкурировать с плодами, выращенными в естественных условиях.

Съездить на море

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Неслучайно многими так любим бархатный сезон. Солнце становится мягким и не жгучим, но все еще остается достаточно теплым, чтобы море прогревалось до комфортной температуры. К слову, если Черноморское побережье и Крым набили оскомину, можно отправиться на выходные в Калининград. Super уже рассказывал, что там посмотреть, где жить и где есть.

Соберите гербарий

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Едва ли вы испытывали потребность в исчерпывающем каталоге растений вашего региона, мы предлагаем использовать элементы растений скорее как изысканное украшение для интерьера. Сперва соберите и высушите симпатичные листья и цветы между страниц старых журналов, затем разместите полученные заготовки на картоне или бумаге. С помощью рамки для фотографий легко создать уникальную композицию, которую не жалко будет сменить, когда надоест.

Наведите порядок в гардеробе

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Очевидно, пришло время убрать летние вещи с глаз долой и развесить на плечики зимние предметы гардероба. Особое внимание уделите теплой верхней одежде: не завелась ли в шубе моль, не требует ли пальто химчистки? Не спешите задвигать в дальний угол всю летнюю одежду, постарайтесь перебрать и перемерить всю свою коллекцию вещей — возможно, с чем-то пора попрощаться уже в этом сезоне, не дожидаясь весны.

Гулять под дождем

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Гулять в дождь одно удовольствие! Главное, позаботиться о зонте, непромокаемой обуви и термосе с ароматным чаем. Наблюдайте, как меняется природа, и неспешно наслаждайтесь ароматом осени — есть что-то медитативное в хороводах падающих листьев. К слову, при первых отголосках грома стоит вернуться домой. Ранее Super писал, как обезопасить себя во время грозы — эти советы могут спасти вам жизнь.

Прочтите новую или свою любимую книгу

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Если в дождь вы предпочитаете коротать время в сухом, теплом помещении — отложите, наконец, смартфон и начните новый увлекательный роман. А может быть, вы давно мечтали перечитать что-то проверенное временем? Пасмурная осенняя погода располагает к посиделкам с книгой как нельзя лучше. А чтение под ритмичный шум дождя — особенное удовольствие: убедитесь сами!

Устроить генеральную уборку

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Пока до заморозков далеко, обязательно запланируйте генеральную уборку. Особенно полезно до холодов вымыть окна, пока их без проблем можно открыть на несколько часов, не боясь сквозняков. Жителям частных домов стоит подумать о готовности к зиме комплексно: проверить систему отопления, провести сезонные мероприятия в саду, не ограничиваясь наведением порядка.