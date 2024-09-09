Разведенный мужчина: к чему стоит готовиться женщине

В браке с разведенным мужчиной нужно быть готовым к присутствию его детей в своей жизни, рассказала «Леди Mail» психолог Татьяна Василькова. По ее словам, также следует помнить о его бывшей супруге.

© unsplash

Скорее всего, мужчина будет часто говорить о своей прошлой жене и их совместных детях, объяснила специалист. Можно разрушить отношения, если настаивать на том, что не нужно обсуждать прошлое мужчины.

Психолог отметила, что разведенный мужчина может рассказывать что угодно про детей и бывшую супругу, поскольку это является частью его жизни. Если появляется чувство ревности, лучше выбирать того человека, у которого нет опыта супружеской жизни, добавила Василькова.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, по которому супругам придется проходить примирительную процедуру при разводе. Документ создается в рамках госполитики в сфере защиты семьи, сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

До этого депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил проект, который может обязать состоящих в браке россиян проходить консультации у семейного психолога перед разводом. Речь также идет о случаях, когда один из супругов не согласен на расторжение брака, или если у пары есть несовершеннолетние дети.