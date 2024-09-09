Специалист объяснил, как упростить отказ от вредных привычек

Психолог, арт-терапевт Елена Сулименко рассказала, как упростить отказ от вредных привычек.

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Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам эксперта, первый шаг — признать за собой вредную привычку. Затем необходимо установить реалистичные поэтапные цели.

Также стоит найти полезные альтернативы вредным привычкам, чтобы отвлечься.

«Включение медитаций в режим поможет сосредоточиться, снизить уровень тревожности и стресса, это приводит к улучшению общего психического состояния и повышению уровня осознанности», — заявила Сулименко.

Она выразила мнение, что перед сном можно заполнять дневник эмоций и списка благодарностей.

«Это полезный инструмент для понимания себя. Поможет организовать мысли и эмоции, а также осознать свои переживания. А регулярное размышление о том, за что вы благодарны, может повысить уровень счастья и улучшить общее восприятие жизни», — добавила психолог.

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