Когда необходимо обратиться к семейному психологу парам

На решение пары пойти на совместную психотерапию влияет много факторов. Так, некоторые предпочитают ждать до того момента, пока не окажутся на грани развода, а кто-то посещает специалистов превентивно, отметила семейный психолог Варвара Сапелкина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала ряд сигналов, которые могут указывать на то, что партнерам стоит записаться на прием.

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Имеет смысл нанести визит к семейному психологу, если пара переживает кризисы, считает специалист. Они могут быть нормативными, например, когда рождается ребенок или он покидает отчий дом и наступает «стадия пустого гнезда». Кроме того, существуют кризисы, связанные с изменой одного из партнеров, болезнью, утратой, сменой места жительства, работы, уточнила Сапелкина.

«Часто семейная терапия бывает полезной при принятии решении о разводе или расставании. При этом цель семейной терапии — не "вопреки всем сложностям" сохранить пару, а сделать так, чтобы два человека поняли себя и свои желания, увидели или нет будущее союза и приняли условно "правильное" решение», — Варвара Сапелкина, семейный психолог.

Психолог рассказала, что все больше пар обращаются к специалисту, так как у них уже был успешный опыт индивидуальной терапии. Они понимают, что пространство терапевтической сессии — прекрасная возможность обсудить все, что наболело, при третьем человеке, который в случае чего будет модерировать процесс.

«Часто родители обращаются к семейному психологу, чтобы он помог разобраться со сложностями, связанными с поведением ребенка, а чудесным образом выясняется, что ребенок — всего лишь носитель симптома семейной системы. Его поведение, например, помогает маме и папе наконец-то перестать избегать друг друга или ругаться, а вместе обсуждать проблемное поведение отпрыска», — поделилась эксперт.

Она указала, что в последнее время семейная терапия все чаще может быть полезна, когда пара поняла, что супружество уже не сохранить, а вот родительство — это навсегда. Так, на смену адвокатам приходят семейный психологи, которые помогают договориться о том, как далее мама и папа будут принимать участие в жизни ребенка.

Убеждение, что психолог может принять сторону одного из супругов, является предрассудком, обратила внимание Сапелкина.

«Профессиональный терапевт будет нейтрален. Огромная часть обучения посвящена тому, как не принимать ничью сторону», — заключила она.

Ранее в Госдуме захотели обязать семейные пары консультироваться у психолога до развода. Речь касается супругов, которые имеют несовершеннолетних детей. Также меру предлагается сделать обязательной для пар, в которых один из супругов не согласен на развод.