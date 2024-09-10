Отношения пары разрушились из-за нижнего белья девушки

Шаран Дхаливал рассказала, что ее отношения с партнером закончились вскоре после того, как тот увидел ее нижнее белье. Своей историей она поделилась с изданием Metro.

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Девушка рассказала, что однажды ее избранник убирался в спальне, и в его руках оказались ее чистые трусы, на которых было небольшое обесцвеченное пятно. Он с брезгливым видом отшвырнул белье и вытер руки об бока. После этого случая отношения продлились недолго, добавила она.

Дхаливал призналась, что ее и саму долго смущали пятна на белье в месте соприкосновения с ним гениталий.

«В течение многих лет я считала, что со мной что-то не так, так как выделения отбеливали мои трусы, — рассказала она. — Я не знала, что со мной, так как в семье подобные темы были под запретом».

И только годы спустя девушка поняла, что белые пятна на цветном белье — признак здоровья половой системы. Она прочла научную статью, в которой объяснили: выделения высокой кислотности необходимы для очищения влагалища и его здоровья. Эти выделения и обесцвечивают белье.

Дхаливал призвала женщин перестать стыдится себя и не обращать внимание на подобные проблемы.

«Будьте внимательны и прислушивайтесь к своему телу, потому что выделения из влагалища также сообщают, если что-то не так — изменением цвета или запахом. Обратитесь к врачу, если это произойдет, так как это может быть инфекция», — подытожила она.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина назвала причины появления неприятного запаха в интимной зоне у женщин. По ее словам, рыбный запах сигнализирует о бактериальном вагинозе, запах ацетона — о проблемах с мочой и сахарном диабете, химический — о повышенном потоотделении из-за чрезмерной физической нагрузки, а гнилостный — о размножении бактерий из-за отсутствия надлежащей гигиены.